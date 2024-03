Quelle manomissioni irreversibili: lectio a più voci su territorio e tutela 

C’è da fare, e subito. L’indignazione è stata detta, ora è il momento di agire. Come? Appellandosi all’articolo 4 dello Statuto regionale ed estendendo alle aree interne le norme che vincolano le coste. E poi ognuno faccia il suo, ammonisce Maria Antonietta Mongiu, che «l’assalto sistematico al paesaggio della Sardegna» è roba che riguarda ciascun sardo, ed è politica che travalica i confini tra partiti.

Nella Giornata nazionale del paesaggio, la lectio settimanale dei Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzata dai Musei Nazionali di Cagliari, diretti da Francesco Muscolino, è stata un dialogo a più voci. Nella basilica di San Saturnino, Giuseppe Biggio, già direttore del Servizio pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione, Gianvalerio Sanna, presidente del Consorzio universitario di Oristano, Monica Stochino, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, coordinati da Mongiu, hanno ragionato su eolico, territorio e tutela del patrimonio naturale.

Un resoconto puntuale delle “manomissioni irreversibili“ causate dalla proliferazione indiscriminata di pale eoliche nelle campagne sarde, lo ha stilato Stochino. Con immagini e numeri ha snocciolato il rosario dei danni: sorgono accanto a beni paesaggistici e culturali tutelati, devastano il territorio con scavi larghi e profondi, disconoscono gli usi civici, ostacolano le misure antincendio, ignorano la delibera regionale 59/90 che chiede di privilegiare aree industriali dismesse per l’installazione degli aerogeneratori. Secondo la Soprintendente, l’impatto ambientale degli impianti eolici è enorme, e tra gli altri, cita il caso Escalaplano. Nei dintorni del paese del Gerrei si concentrano 62 aerogeneratori da 5,3 MW, occupando una superficie di oltre 43 mila metri quadri per le sole opere dell’impianto, a cui si aggiungono i cavidotti e il reticolo di strade da adeguare. «Il paesaggio è totalmente alterato», dichiara Stochino, lì come in altre zone dell’Isola, e le trasformazioni sono irrevocabili. «È un fenomeno che dev’essere governato», aggiunge, e gli strumenti giuridici ci sono. Giuseppe Biggio cita l’articolo 4 dello Statuto sardo che, precisa, «ha rango istituzionale», e dà potere all’amministrazione regionale di legiferare in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica. Inoltre, chiosa l’ex funzionario, l’Isola produce il 40 per cento in più dell’energia che consuma, il che vuol dire che ha già centrato gli obiettivi europei per il 2030 sulla transizione energetica alle fonti rinnovabili. Allora che fare? Estendere subito alle zone interne le regole di salvaguardia delle coste del Piano paesaggistico della Sardegna, il primo in Italia ad essere approvato. Poi, suggerisce Sanna, pianificare rapidamente la tutela del territorio valorizzandone la naturale vocazione, ed evitando che «vantaggi globali diventino penalità locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA