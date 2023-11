«Quelle foto con i defunti sono state un’idea dell’operaio» 

«Quelle foto non sono state fatte per la misurazione del defunto né per il riconoscimento da parte dei familiari». La testimonianza del responsabile dell’impresa di estumulazione ieri ha segnato un passaggio importante nel processo a carico Mirco Campus, 48 anni di Bolotana accusato di vilipendio di cadavere per essersi fatto fotografare accanto ad alcune salme, spostate dalla bara e in pose bizzarre e insolite.

Al Tribunale di Oristano ieri dalla giudice Paola Bussu è stato sentito Salvatore Manconi che, rispondendo alle domande della pm Daniela Muntoni, ha chiarito che Campus si occupava di togliere i vestiti e sistemarli in un’apposita bara in cui venivano messi gli oggetti da cremare. L’unico autorizzato a fare le foto era proprio Manconi che fotografava le lapidi o la salma dentro la bara per il riconoscimento da parte dei familiari. In Aula è stato ribadito che gli scatti apparsi successivamente e finiti al centro dell’inchiesta erano di esclusiva iniziativa dell’imputato.

L’avvocato difensore Pietro Paolo Callà ha annunciato che il suo cliente presenterà una denuncia penale perché le foto a colori circolate dopo l’udienza avrebbero leso l’immagine di Campus. Su questo sono in corso accertamenti anche da parte della procura.

