Quelle fontanelle abbandonate 

Il progetto per il recupero delle fontanelle pubbliche avviato ad Arbus tre anni fa sembra finito nel dimenticatoio. A riportarlo all’attenzione è stata la minoranza, che ha interrogato l’assessora all’Agricoltura, Sara Vacca, chiedendo spiegazioni sul mancato utilizzo delle sorgenti. Promesse analisi e controlli periodici, oggi le fonti risultano abbandonate: rifiuti, erbacce, insetti e ratti ne fanno da padroni. «Servono fatti, non parole: messa in sicurezza, controlli sulla potabilità, cartelli informativi», l’affondo.

Vacca ha risposto che il recupero era nato per prevenire il rischio di malattie infettive e garantire acqua sicura ma che altri problemi urgenti hanno rallentato tutto.

Secca la replica del consigliere di minoranza Agostino Pilia: «Non è una giustificazione».

Sei le fontanelle più frequentate: Sa Perda Marcada, Santu Domini, Mitza Canau, Mitza Veronica, Mitza su Para e Gedili. Piccoli simboli del territorio, oggi lasciati all’incuria. (s. r.)

