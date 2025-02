Quelle “Figure realmente accadute” di Giorgio Podda  

“Ogni artista che abbia caro il proprio mestiere, dovrebbe, umilmente, desiderare di dare vita alle proprie creature”, scrive Giorgio Podda. Parole che spiegano dove vanno e cosa fanno e quali storie si tirino dietro le sue “Figure realmente accadute” che riempiono le pareti del Cornetto Acustico, a Cagliari in via San Giovanni 219. Figure quasi liquefatte, distorte, allungate, con gli arti snodati, i colli lunghissimi, le espressioni assorte e gli occhi che guardano altrove.

Giorgio Podda, artista di acclarato talento e resistente cultura classica, utilizza scampoli di stoffa, sabbia, gesso, legno. Stende l’olio di lino, i pigmenti, i colori ad acqua e qualche più misteriosa mistura su supporti robusti, meglio se recuperati. Per esempio, un tavolino rovesciato. Magistrale il suo uso del cemento per tracciare sfondi, volti, corpi in interni quasi totalmente occupati da sagome di donne giganti o minuscole raramente accompagnate da un uomo. Immobile è la protagonista della locandina, una signora col vestito pieghettato, i gomiti a angolo retto e le ballerine ai piedi. Posa assai composta e ben diversa da quella delle sue compagne che si ricordano delle pagine di Omero e dei miti greci e perciò indossano calzari e pepli ma anche maliziosi corpetti da can can. Le membra sono carnose, le viti sottilissime, le mani aperte quando non reggono un oggetto. È la mescolanza tra i rimandi epici e le cose di tutti giorni, magari inventate, a fare della pittura di Giorgio Podda una irresistibile rappresentazione, sanamente grottesca, delle umane attitudini e sembianze. La mostra è presentata direttamente dall’autore che dichiara di essere nato a Serramanna nel 1953, di abitare a Cagliari dal 1962, di avere bisogno per lavorare di un locale ben illuminato, di cavalletti, tubetti di colore, pennelli, spatole, tavolozze, panni di cotone. Corredo che gli permette di materializzare le sue “ostinate fissazioni”. Nessun curriculum, peraltro robusto, o pensose note critiche, a introdurre questa bella serie di opere che adottano la sproporzione come metodo L’esposizione è visibile sino al 15 febbraio, tutti i giorni dalle 17.30 alle 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA