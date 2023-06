Quelle “Cime Tempestose” che donano l’immortalità 

Ci si domanda spesso, dopo la lettura di un romanzo che ha segnato la nostra vita, cosa possa aver risvegliato nel suo autore tanto genio ed intensità. Vi sono certamente moltissimi esempi nella letteratura che si ergono a pilastri del nostro patrimonio culturale, capaci di influenzare profondamente la storia del pensiero, del costume ma anche del linguaggio artistico. Di fronte al portato di queste opere per nulla incline al peso degli anni - e che anzi si rinnova ad ogni ulteriore fruizione - cos’è che ha fatto scaturire tale scintilla, favorendo un processo espressivo impossibile da comprendere con banali schemi razionali? È probabilmente lo stesso sentimento di curiosità ad aver ispirato “Emily”; scritto e diretto dall’attrice australiana Frances O’Connor. Il suo esordio alla regia è un autentico gesto d’amore per l’opera letteraria “Cime tempestose”, della scrittrice britannica Emily Brontë, di cui ricostruire la storia personale individuando i nodi centrali che han reso possibili la realizzazione di un simile capolavoro.

La storia

In piena età vittoriana, Emily vive nel villaggio di Haworth, in Inghilterra, insieme al padre, al fratello e alle due sorelle. Chiamato agli impegni spirituali in qualità di curato perpetuo il genitore si dimostrerà spesso freddo e assertivo nelle decisioni coi propri figli, e in assenza di una figura materna i giovani cresceranno ancor più esposti ai limiti di una mentalità bigotta, avvilente e per nulla incline alla libertà di pensiero. A patirne le conseguenze è soprattutto Emily, vista dai più come una tipa eccentrica ed instabile. Pur con simili stranezze, non mancherà di dare e ricevere affetto in casa, specie con il fratello Branwell - artista tormentato incline agli abusi di sostanze - che farà sorgere in lei i primi spiragli d’ispirazione per la scrittura. Ma a stravolgere la sua piatta normalità sarà soprattutto l’arrivo in paese del curato William Weightman, che in qualità di assistente del padre e suo insegnante privato di francese approfondirà man mano la sua conoscenza restando colpito dalla profondità del suo carattere e dalla bellezza delle sue poesie. Il reciproco interesse sfocerà ben presto in una pulsione incontrollata, risvegliando la paura e il senso di colpa; l’ortodossia di fede e il pericolo di corruzione dei costumi metterà così a dura prova la loro relazione. Un’incantevole coreografia in cui regia, fotografia e sound design si coordinano perfettamente eleva il racconto al massimo della suo potenziale e conferisce ai personaggi, così come alle azioni che li riguardano, una forza drammatica di rara potenza. Al silenzio delle lande sterminate gli fanno eco i suoni della natura, mentre la luce naturale tratteggia forme e figure dando quasi l’impressione di adoperare una tecnica pittorica dell’epoca; insieme a ciò la giusta proporzione dei dialoghi trova ulteriore linfa nelle incantevoli scenografie.

Ottima prova

La prova interpretativa di Emma Makey non sbaglia un colpo, quasi ammiccando a quella diversità che la distingue da tutto il resto, e mai ostentandola; anche gli attimi di maggiore carica emotiva trionfano per credibilità e grado di coinvolgimento. Un’operazione trionfante, perché sa unire il biopic alla love story e al genere storico, e che soprattutto testimonia il lascito immortale di un classico ancora oggi capace di stupire generazioni intere di appassionati lettori.

