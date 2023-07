«Quelle barriere in legno sono pericolose» 

Le barriere in legno vicino alla rotatoria della Bussola? Troppo pericolose. A sostenerlo è Michele Vacca, referente Sardegna dell'associazione Motociclisti Incolumi. «Il comune di Quartu», dice Vacca, «ha inspiegabilmente istallato una barriera in legno priva del dispositivo salva motociclisti previsto dal Decreto Ministeriale 1° aprile 2019. Sono stati spesi più soldi che per una barriera in acciaio dotata di tale dispositivo (che può essere anche verniciata quando ci sono problemi di impatto ambientale) montandone una meno sicura e di cui non possono permettersi la manutenzione».

«Pochi chilometri più a nord, nella curva finale di viale Europa, ci sono delle barriere danneggiate da anni. Anche un piccolo urto scaglierebbe il veicolo nell'altra carreggiata su quelli che vanno in senso opposto, facendo una strage. Con la stessa cifra montando delle barriere in acciaio col dispositivo salva motociclista il comune avrebbe messo davvero in sicurezza entrambe le curve». Inoltre, sottolinea Vacca, «i guard rail in acciaio non hanno bisogno di manutenzione e durano anche 30 anni se non vengono urtati; quelli in legno garantiscono la stessa sicurezza solo quando sono in condizioni impeccabili. Queste barriere nascono per le strade di montagna, vicino al mare risentono della salsedine che le rovina compromettendone la sicurezza».