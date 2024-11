Quelle auto parcheggiate in divieto che bloccano i bus notturni 

L’ultimo episodio si è verificato sabato scorso, in via Mameli, ma il problema si registra ogni fine settimana in tutte le zone della movida, quando si riversano migliaia di persone nei locali, pub e ristoranti. Arrivano in auto e spesso parcheggiano male, così gli autobus del Ctm non riescono a girare e si crea una coda infinita che paralizza intere strade. L’allarme è dell’associazione Utenti trasporto pubblico.

«I cagliaritani si stanno abituando alla presenza degli autobus notturni e sono sempre di più a usarli, non solo tra chi esce per divertirsi, ma anche tra chi finisce di lavorare a tarda notte o inizia prestissimo», afferma Michele Vacca, referente Utp. «I ritardi di sabato hanno danneggiato anche delle persone che dovevano andare a lavoro. Visto il successo e i costi degli incidenti, del traffico generato dal numero eccessivo di auto in arrivo ogni notte in centro, molto più alto del numero dei parcheggi e anche delle liti per motivi di viabilità, sarebbe opportuno estendere il servizio notturno a tutti i giorni della settimana. Passando ogni notte anche gli automobilisti si abituerebbero e sarebbe più difficile che restassero bloccati», aggiunge. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA