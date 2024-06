Quelle atroci gentilezze di una favola in tre atti 

Non si è ancora smesso di discutere dell’eccentrico “Povere Creature!” che l’insaziabile Yorgos Lanthimos è tornato a far parlare di sé. Già prima del successo internazionale per il suo “La Favorita”, il regista greco colpì Cannes nel 2009 con lo scandaloso “Dogtooth”, dando prova di quanto il suo cinema avrebbe saputo destabilizzarci da quel momento in poi. Come chi punta a distinguersi nel proprio percorso artistico dalla più consueta metodologia, così Lanthimos ha sancito la sua infamia e la sua lode consolidando un orientamento espressivo che, tra i colti riferimenti alla mitologia e al simbolismo, attinge a piene mani dagli aspetti più indefiniti e controversi della psiche umana.

Le storie

Nato durante la lunga post-produzione del precedente titolo, “Kinds of Kindness” segna il ritorno del cineasta all’estetica degli esordi, al fianco di quella maturità che l’esperienza degli ultimi anni ha saputo consegnargli. Unendo con lo stesso filo conduttore tre differenti mediometraggi, il suo gioco provocatorio ricerca nei vari “tipi di gentilezza” le forme più atroci dell’abuso, dell’assoggettamento emotivo, della psicosi e del fanatismo. Il primo atto racconta la vita di Robert, i cui piaceri di una vita ricca e confortevole dipendono dal rapporto ambiguo con Raymond, una persona estremamente facoltosa che in cambio dei suoi favori esige la più totale sottomissione. Alla richiesta folle di simulare un incidente automobilistico, col rischio di uccidere il conducente, Robert si rifiuta di adempiere agli ordini; ma la conseguente perdita di tutti i suoi privilegi lo spingeranno a ripristinare il legame col suo padrone. Il secondo atto affronta la figura di Daniel, un poliziotto rimasto sconvolto dalla scomparsa di sua moglie Liz dopo un naufragio su un’isola deserta. Dopo il miracoloso ritorno della consorte, l’uomo noterà dei particolari insoliti, arrivando a dubitare che possa trattarsi della stessa persona. Il terzo ed ultimo atto vede Emily ed Andrew, due devoti adepti di una setta, in cerca di una sacerdotessa con poteri capaci di far tornare in vita i morti, per guidare la loro comunità di purificati verso un nuovo cammino. Ma le complicazioni della vita passata metteranno Emily a rischio di tradire la sua nuova fede.

Il lavoro

Coordinando la stessa manciata di eccezionali interpreti, Lanthimos tratteggia le differenti storie dando vita a personaggi sempre diversi, svelandone gli intrecci, i relativi sviluppi e i colpi di scena con un tempismo azzeccato che solo nelle fasi conclusive conduce alla piena comprensione degli eventi. Insieme al filtro del bianco e nero, associato al tempo passato e alla dimensione onirica, il comparto sonoro infonde pathos alle scene attraverso i calzanti sottofondi di pianoforte e canto gregoriano. Non di meno, la predilezione quasi ossessiva per i dettagli a strettissimo piano cattura le infinte complessità degli stati d’animo e suscita un effetto paradossale a cavallo tra lo stato di shock e l’ilarità. Nell’estratto di un’umanità in cui non è contemplata la salvezza, dopotutto, il sottofondo di un’ironia quasi impercettibile sembra essere l’unica via di fuga. Ma dietro l’eccesso e l’esibizione sfrontata, Lanthimos ha anche il potere di interpellare lo spettatore con possibilità speculative che, diversamente, avremmo fatto fatica a credere possibili.

