«Quelle aree non sono idonee» La Regione chiude la porta al deposito di scorie nucleari 

Nessuna delle 14 aree sarde ritenute potenzialmente idonee dalla Sogin – la società che si occupa dello smantellamento delle centrali atomiche italiane – può ospitare il deposito nazionale delle scorie radioattive. La Regione chiude la porta allo stoccaggio di rifiuti nucleari nell’Isola: nei giorni scorsi la direzione generale dell’assessorato all’Ambiente ha inviato al Ministero il proprio «contributo» alla procedura di valutazione strategica per individuare il territorio adatto ad ospitare il deposito unico.

La mossa

E nel documento, scritto dopo aver coinvolto i vari servizi regionali (dai Trasporti alla Sanità), i Comuni interessati, l’Arpas e altri enti, si boccia totalmente l’ipotesi. Dagli approfondimenti condotti dal Comitato tecnico scientifico regionale, si «evince che a una corretta applicazione dei criteri», individuati dalla guida di Sogin, «nessuna delle 14 aree potenzialmente idonee ricadenti nella Sardegna avrebbe dovuto essere considerata idonea alla localizzazione» del deposito nazionale.

I criteri

Questo sulla base di diverse valutazioni. La prima riguarda l’ambito infrastrutturale e la condizione di insularità. Per la realizzazione del deposito rappresenterebbe una «complessità logistica aggiuntiva, dovuta alla realizzazione o all’adeguamento di idonee aree di stoccaggio dei rifiuti nelle aree portuali d’imbarco e di sbarco e alla predisposizione di una banchina dedicata e fornita di adeguate attrezzature di movimentazione dei contenitori». Ci sarebbe poi la «necessità di navi adatte al trasporto delle diverse tipologie di rifiuti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia» e dunque «oneri autorizzativi aggiuntivi», senza dimenticare anche la «complessità aggiuntiva nell’organizzazione logistica e di controllo dovuta ad eventuali fermi delle navi» legati alle condizioni meteorologiche.

I porti

C’è poi un punto del progetto Sogin che non sarebbe stato considerato adeguatamente. La ricerca delle aree idonee, se allargata alle regioni insulari, «dovrebbe includere i porti di imbarco e sbarco, ritenuto che gli stessi, qualora fosse confermata la scelta di includere nell’elenco delle aree idonee alla localizzazione» del deposito «anche aree insulari, debbano rispettare gli stessi criteri di sicurezza richiesti per il sito di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, in quanto, di fatto, seppure temporaneamente, costituirebbero un sito di deposito». E questo non è stato fatto. Anche le altre caratteristiche dell’Isola, in particolare quelle ambientali, paesaggistiche e culturali, rendono impercorribile la strada della realizzazione del deposito nucleare. Esiste innanzitutto un «rischio archeologico alto o altissimo», evidenzia la relazione, in riferimento al possibile ritrovamento di reperti nelle zone indicate. Infine, i «possibili impatti significativi sull’ambiente», minacciato dai «rischi di contaminazione ambientale e di esposizione della popolazione connessi a situazioni incidentali».

