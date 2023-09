«Quell’autostrada  che taglia la città è progettata male» 

Curve che si affrontano a oltre cento orari, lunghi rettilinei che invogliano a spingere sull’acceleratore, nessuna corsia di emergenza: l’asse mediano è la strada più pericolosa di Cagliari. L’amministrazione partendo proprio dalla cintura che gira attorno alla città, mette in campo un piano per la sicurezza stradale. «L’asse mediano è una strada progettata male», dice Michele Vacca, referente regionale dell’associazione motociclisti incolumi. «Le barriere sono obsolete, non sottoposte a crash test e alcune sono alterate. I tubi superiori appaiono tagliati o smontati in corrispondenza dei lampioni e non danno garanzia che possano trattenere un veicolo dal volare giù dal cavalcavia. Altre barriere sono danneggiate, nessuna è provvista del dispositivo salva motociclista; l’anno scorso uno ha perso la vita e altri due hanno riportato lesioni gravi a causa dell'urto sui paletti scoperti della barriera. Il Comune è intervenuto migliorando le corsie di entrata e uscita, posando l'asfalto drenante nel curvone sopra via Mercalli e il numero di incidenti per pioggia si è quasi azzerato. Però, continuano a esserci i limiti di 30 km/h. Se uno rispetta quella velocità rischia di essere tamponato. Limiti così bassi sono anche diseducativi perché si fa passare il messaggio che non siano adeguati e si possano violare». ( ma. mad. )

