«Quell’area davanti a Bonaria non può essere abbandonata così»  

Sono passati tanti anni e tante promesse, ma il terreno di fronte alla basilica di Bonaria dove sono stati rinvenuti i resti del Castel de Bon Ayre, la fortezza aragonese del 1300, è ancora in stato di degrado.

La recinzione è divelta e chiunque ci può entrare ed infatti ci sono rifiuti, topi ed erbacce. Sarebbe dovuta sorgere una palazzina di 3 piani, almeno questa era l’intenzione dei proprietari, Patrick Head, ingegnere inglese top manager della scuderia di Formula 1 Williams, e la moglie cagliaritana Monica Colombelli. Il progetto fu prima avversato dagli ambientalisti, e infine bloccato dalla Sovrintendenza, che ha posto un vincolo.

Insomma, non si può costruire nessuna palazzina e i resti archeologici sono alla mercé di tutti. Il Comune può fare poco o nulla contro il degrado in questo caso: «L'unico potere che abbiamo è chiedere che venga mantenuta in ordine per il rischio incendi o libera dai rifiuti. Lo segnaliamo al servizio competente, l'igiene del suolo», dice il vicesindaco e assessore al Verde, Giorgio Angius. Il presidente della Commissione Patrimonio, Marcello Polastri, afferma di aver fatto numerosi esposti alla Sovrintendenza, ma inutilmente. «Occorre una sinergia tra pubblico e privato. Per pubblico si intende il Comune e per privato i proprietari; infine, ma non meno importante, il coinvolgimento della Soprintendenza per le caratteristiche del sito». In alternativa, Polastri ha una proposta: «L’esproprio, pagando il giusto prezzo al proprietario, quindi al privato. Così si può creare un’area di pregio e di pubblica fruizione che valorizzi il sito archeologico, con un'annessa area relax per cittadini e turisti in visita al Santuario di Bonaria».

