Quell’arcipelago smeraldo dove la lavanda selvatica  e la ginestra fanno sognare Ecco il regno delle caprette 

Si scollina in prossimità della batteria di Messa del Cervo, posta poco più in alto sulla sinistra della strada. A nord lo sguardo è attratto dal mare scuro e fondo, su cui si staglia il profilo frastagliato della Corsica, mentre vicino e più basso, verso la costa, un va sto terrazzo roccioso è popolato da ogni sorta di mostruose figure di roccia e la strada vi punta decisa con ampi tornanti. Per quanto paia impossibile, viste da questo punto, le torri di granito sottostanti sono in gran parte opere militari, camuffate con un lavoro minuzioso utilizzando le pietre cavate nei dintorni.

Si lascia l’auto ad Arbuticci, ai piedi del grande forte militare che oggi ospita il memoriale di Garibaldi, nel punto in cui termina la strada asfaltata. Sulla destra, una vasta carrabile selciata si addentra tra la fitta macchia mediterranea: dalle rocce osservano gruppi di capre ormai inselvatichite, le vere signore del luogo. La strada è splendida e mostra segni di antica cura: collegava alcune delle fortificazioni militari della zona. In virtù della sua posizione geografica, Caprera era un sito chiave per il controllo del traffico navale delle Bocche di Bonifacio e da secoli le sue alture sono state presidiate e fortificate.

L’arcipelago de La Maddalena è un concentrato di bellezza. Il suo ambiente profondamente mediterraneo, le sue anguste rias che terminano in cale rocciose e dall’acqua cristallina, le rocce granitiche multiformi, interrotte da una macchia rigogliosa e dai resti delle opere dell’uomo, compongono un paesaggio immediatamente riconoscibile, emblematico e rappresentativo di gran parte delle coste sarde. Un sentiero si immerge in questo ambiente straordinario, dove la lavanda selvatica e la ginestra irrompono con colori e profumi durante questi giorni di primavera.

Arbuticci

Messa del Cervo

La Batteria Candeo

Si scende nella strada, sferzati dal vento che qui si accanisce su rocce e mare, tormentandolo incessantemente. Man mano che ci si avvicina alle formazioni rocciose si iniziano a distinguere le strutture della Batteria Candeo, il gioiello militare dell’arcipelago.Qui, a cavallo tra le due guerre mondiali, fu costruita con perizia un a fortificazione destinata a funzioni antisommergibili ed antinave. Ancora oggi è difficile distinguere le opere artificiali, completamente camuffate con grosse lastre di granito, dalle formazioni naturali, articolate in forme bizzarre e scolpite nei secoli dall’erosione.

Tra le rovine

Si incontrano per primi alcuni caseggiati di servizio, posti alle spalle di un macigno ciclopico che chiude la riservata cala di Candeo, dove era presente anche un pontile. Proseguendo nell’esplorazione si scopre un microcosmo di stretti camminamenti tra le rocce, scale elicoidali ricavate all’interno dei massi granitici, postazioni di tiro spalancate su una vista privilegiata che va dalla Corsica al profilo inconfondibile di Tavolara.

Leggermente più all’interno si trovano due postazioni rilevate che ospitavano il telemetro e le torri di avvistamento: costruite interamente in granito, sono una delle immagini più celebri dell’arcipelago.

Cala Crucitta

Tanto è articolata la fortificazione di Candeo che si ha la sensazione di non averla visitata mai interamente, lasciando il luogo con un senso di incompiutezza. Verso nord, il sentiero prosegue addentrandosi tra gli scogli, schivando piccole rocce tafonate e grossi ginepri sospesi sul mare, mentre la Corsica si mostra sempre più imponente, con straordinari contrasti tra le sue vette innevate ed il mare color zaffiro. Una svolta del sentiero porta in direzione delle onde, svelando gradualmente una insenatura aperta ad oriente, collegata a un isolotto roccioso da una stretta lingua di sabbia. Cala Crucitta è la più settentrionale tra le spiagge di Caprera: un luogo solitario ed appartato, percosso dalle onde che lo raggiungono da parti diverse aizzate dal vento.

Cala Napoletana

Si abbandona a malincuore la magia di Cala Crucitta, ma solo per dirigersi verso un’altra delle meraviglie dell’arcipelago: Cala Napoletana. Il sentiero vi giunge rapidamente, superando un dosso roccioso dove si trova il rudere di un punto d’avvistamento. L’insenatura è splendida: tra grossi macigni di granito si arriva alla cala a forma di mezzaluna, riparata dal vento e fatta di sabbia chiarissima e di trasparenze che nessun pennello potrebbe mai riprodurre. Una lunga sosta si impone in questo luogo unico, prima di intraprendere la via del ritorno.

Verso Arbuticci

Gli ultimi passi dell’escursione non mutano la bellezza che la ha contraddistinta fino a questo punto: il sentiero prosegue esile nella macchia, sfiorando Cala Caprarese e cominciando a salire gradualmente, mentre intorno si mostrano cespugli di erica carichi di fiori candidi, in forte contrasto con le rocce dalle cromie rossastre. C’è spazio anche per inoltrarsi in una piccola lecceta, prima che le fortificazioni di Arbuticci dominino il paesaggio, annunciando l’imminente ritorno alle auto e la fine di un lungo viaggio incantato.

