Quella “Zona di interesse” tra ferocia e giardini fioriti 

Assumono ancora oggi estrema rilevanza le riflessioni antropologiche condotte da Hannah Arendt nel saggio “La banalità del male” sul processo per genocidio del 1961 al criminale nazista Adolf Eichmann, secondo cui l’efferata persecuzione degli ebrei andrebbe attribuita non tanto a un’indole violenta o al disprezzo della vita umana, quanto alla totale e ancor più sconcertante inconsapevolezza delle proprie azioni. Lo stesso oggetto di studio della filosofa tedesca acquista nuova forma nella brillante trasposizione cinematografica dal titolo “La zona d’interesse”, adattamento del romanzo di Martin Amis diretto dal regista britannico Jonathan Glazer. Dopo il caloroso consenso di critica riscosso a Cannes, il titolo è atteso alla prossima edizione degli Oscar con due nomination tra cui quella per il miglior film. Un’interesse di così ampia portata appare chiaro fin dai primi attimi di proiezione, per il coraggio di affrontare il tema della shoah da un’ottica completamente diversa rispetto ai più comuni schemi rappresentativi.

La storia

Ispirandosi alla storia vera di Rudolf Höß, primo comandante del campo di concentramento di Auschwitz, il film ritrae il militare tedesco presso la sua confortevole casa, adiacente alle recinzioni del lager. L’abitazione è luogo di varie attività e momenti lieti trascorsi insieme alla famiglia, dove i bambini giocano liberamente e la moglie Hedwig si occupa delle faccende domestiche, coltivando la passione per l’orto, i fiori e la buona cucina. Ciascuno, entro i margini della propria zona d’interesse, passa le giornate in piena normalità come se niente d’insolito avvenisse al di fuori. Ma dietro direttiva dei suoi superiori, Rudolf dovrà lasciare la città e trasferirsi a Berlino per un periodo non meglio definito. Riluttante a cambiare le sua abitudini, Hedwig sceglierà di rimanere sola provvedendo all’educazione dei piccoli. In questo periodo di lontananza il comandante porterà avanti il suo incarico di ispettore, frequentando i salotti dell’alta società e attendendo con impazienza l’occasione per ritrovare i suoi cari. Con uno svolgimento narrativo che mira a pochi ed essenziali sviluppi, soffermandosi il più a lungo possibile sui comuni attimi di normalità, la macchina da presa segue i personaggi tra le varie ambientazioni attraverso una concatenazione ostinata di inquadrature fisse. Ad essa si associa l’utilizzo quasi esclusivo di suoni ambientali, creando un’atmosfera che, senza ulteriori enfatizzazioni, appare immediatamente asfittica, tesa e claustrofobica. Con un approccio quasi metonimico, le baracche logore che si stagliano sul fondo, le nuvole grigio denso che fuoriescono dalla canna fumaria e le grida acute che si odono in lontananza costituiscono - ben più di un elemento concretamente esposto - l’insieme delle inumane atrocità perpetrate a danno dei deportati, suscitando un effetto che, affidato alla sola immaginazione, assume un carattere ancora più angoscioso. Eccezionali anche gli interpreti nel gioco malcelato di escludere in ogni sua forma la questione morale, spinti unicamente dal perseguimento dei propri interessi. Un’opera di agghiacciante ferocia che attesta la realtà senza sovraccaricarla d’interpretazioni fuorvianti, capace perciò d’interrogare ancor più a fondo l’imperscrutabile abisso della natura umana.

