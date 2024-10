«Quella volta che Walter Chiari mi fece scoprire il Golfo di Marinella» 

È stata una serata in compagnia della leggenda quella di sabato, con Iva Zanicchi, al Caseificio L’Armentizia Moderna di Guspini. Sessant’anni di carriera, tra musica, tv, cinema e politica, L’Aquila di Ligonchio, come è soprannominata sin dagli esordi, accompagnata da Daniele Ronda alla chitarra e Sandro Allario al pianoforte, ha dato vita a un concerto fatto dei suoi successi più grandi, da “Zingara” a “Testarda io (La solitudine)”, qualche fantasia e tanta interazione col pubblico. Con una sorpresa: l’arrivo della cantante quartese Diana Puddu. «Non perdo occasione per tornare in Sardegna», ci ha raccontato Iva. «Ci vengo da 50 anni nella mia casa ma, soprattutto, mio marito, che purtroppo è mancato ad agosto, un dolore fortissimo, mi manca tanto, era sardo e amava la Sardegna sopra ogni cosa. E, poi, il vostro pecorino è davvero un’eccellenza mondiale!».

Ha cementato ancor più il suo legame con l’Isola?

«Sì, perché questa terra nasconde sempre qualcosa dietro alle bellezze più appariscenti. La Sardegna non è solo la terra del mare, ma è una nazione piena di arte e cultura, che meriterebbe di essere conosciuta di più. E, poi, sono sempre felicissima di tornare a cantare in un posto che reputo casa».

I ricordi più belli?

«Ne ho tantissimi! Però, dopo la prima volta da giovanissima, una toccata e fuga, tornai con Walter Chiari. Eravamo in tournée teatrale insieme e a un certo punto mi disse: Iva, ho visto una cosa meravigliosa, che stanno costruendo, in Sardegna, dobbiamo andare a vedere. Io avevo la bambina piccola, non ero molto per la quale, ma mi convinse. Arrivati a Olbia, in macchina andammo in questo posto meraviglioso, il Golfo di Marinella. Arrivati in alto, a una curva, mi fecero scendere: “Guarda”. Guardai giù e vidi il paradiso terrestre! Alla fine abbiamo goduto per tanti anni di questa bellezza. Di fronte c’era la villa di Berlusconi».

Un personaggio importante per lei.

«Molto! Mi diceva: “Ma tu vieni sempre ad abitare vicino a me?” . Io ho una villetta a schiera, lui una villa enorme, con un giardino di piante grasse arrivate da tutto il mondo... Era un patito di giardinaggio».

Parliamo di musica. Tra i suoi successi ce n’è uno che ama più degli altri?

«La mia prima incisione: “Come ti vorrei”. Era il ’64 e questa canzone era proprio il genere che volevo fare, ma allora ero una ragazzotta e mi lasciavo influenzare, così quando mi ricordarono che non ero americana, ma italiana, tornai alla nostra melodia».

Se potesse parlare a quella ragazzotta, cose le direbbe?

«Le direi con tutto il cuore: "Sei stata brava! Hai sofferto tanto, hai patito, venivi da un piccolo paese dove non c’era neanche la strada, sorretta da mamma e papà operaio”. Quanti sacrifici! I primi anni ho sofferto tanto, non volevo dire a mamma che avevo bisogno e allora mi faceva anche bene, perché avevo una grande linea, saltavo tanti pasti, che poi ho recuperato, purtroppo (ride). E nonostante la grande timidezza che avevo, una specie di malattia, sono riuscita ad impormi».

Come?

«Con il miracolo: quando salgo sul palco mi trasformo. A Sanremo mi chiedevano tutti se stavo male, perché ero terrorizzata e andavo a cercare conforto da tutti, anche da Modugno. Pensavo che con la sua esperienza potesse darmi conforto e, invece, lo trovai che sbatteva la testa contro il muro. Gli dissi: “Domenico, ma cosa fai?” E lui: “Ma come cosa faccio? Ho paura!” E io: “Allora perché ci vieni?” E lui: “Proprio per provare queste emozioni”. Fu una grande lezione».

Cantante, conduttrice tv, attrice, ex politica, c’è qualcosa che non ha ancora fatto?

«Ho scritto un romanzo che potrebbe essere una fiction molto interessante… Sì, ho fatto di tutto e di più, forse sbagliando, ma sono una curiosa. Anche la politica, nessuno mi ha spinta a farla, anzi, Berlusconi ha cercato di dissuadermi in tutti i modi».

Una storia chiusa la sua con la politica?

«Chiusissima! È stata un’esperienza molto forte. Tornare nello spettacolo, poi, non è stato facile».

Ma ce l’ha fatta e oggi è anche nella giuria di “Io canto generation”.

«Innanzitutto, ne ho due sardi: Walter Puddinu di Ozieri e Beatrice Ferrua di Cagliari, che sono fortissimi e li saluto. Ma questi ragazzi non hanno bisogno di consigli, mangiano pane e volpe alla mattina! L’unica cosa che mi sento di dirgli, è di coltivare la loro passione, ma di portare avanti gli studi».

Oggi, però, il successo arriva all’improvviso per molti.

«È tutto più accelerato. Io, però, ho molta stima di certi giovani. Ultimo, Lazza e Mahmood mi piacciono molto».

