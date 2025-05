«Quella vertebra era già rotta» Resinovich, gli esperti all’attacco 

TRIESTE. L’infinito caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 15 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio, segna una nuova tappa. L’ammissione di Giacomo Molinari, il preparatore anatomopatologo che non esclude di aver lesionato una vertebra durante l’autopsia dell’11 gennaio 2022, viene sconfessata dai docenti Vittorio Fineschi e Stefano D’Errico, consulenti del fratello di Liliana Resinovich, Sergio, certi che l’osso fosse già rotto prima dell’esame. Inizialmente la Procura aveva inquadrato quella morte come un suicidio, oggi il marito Sebastiano Visintin è indagato per omicidio, e la rottura della vertebra sarebbe compatibile con un evento violento. «Un lavoro specialistico di questi giorni - scrive l’avvocato di Sergio Resinovich, Nicodemo Gentile - teso alla totale “revisione” delle immagini della tac effettuata sul cadavere di Liliana l’8 gennaio 2022, ha pienamente riconfermato che la frattura alla vertebra T2 fosse già esistente al momento di quell’esame». Gentile defisce «pirotecnico» il preparatore e «un bluff» le sue «mendaci e tardive» dichiarazioni, tali che Sergio lo ha già «querelato per falso». Come già il suo assistito, l’avvocato chiede di capire se Molinari stia «aiutando o coprendo qualcuno», e intanto Resinovich ha chiesto al ministro della Salute «una tempestiva e rigorosa ispezione sul reparto in cui questo soggetto lavora» e ricorda che nel proprio esposto all’Ordine dei Medici faceva presente che all’esame c’erano «più professionisti, compresi i miei consulenti tecnici che nulla hanno mai riferito».

