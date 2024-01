Quella tromba per Riva come ai tempi di Marius 

Il suono di una tromba a sottolineare il “silenzio”, non a incresparlo. I tifosi rossoblù raccolti nella memoria di Gigi Riva venerdì sera alla Unipol Domus, hanno apprezzato. Quelli granata hanno assentito. Loro sono abituati dai tempi di Oreste Bolmida (il trombettiere che caricava il Grande Torino al “Filadelfia”) a sentire quel suono. Ma anche a Cagliari la tromba (e non solo) è sempre stata nella colonna sonora delle partite dei rossoblù. Nello storico gruppo di tifosi guidato da Marius, ce n’era più d’una. La principale era quella di Attilio Tacconi, un tifoso di Domusnovas che se n’è andato poco tempo fa.

La dedica

E proprio pensando a Tacconi, Sergio “RedBlue” Lai, cinquantenne aficionado della curva Sud, ha pensato di riproporre quella che un tempo era una consuetudine: «Quando moriva qualche personaggio del calcio, signor Attilio suonava sempre il “Silenzio d’ordinanza”. In questi giorni pensavamo con nostalgia ai vecchi tempi e mi è tornato in mente», racconta. «Mi sembrava giusto farlo in onore di Gigi Riva ma è stato un modo anche per ricordare Attilio».

Fuori programma

Naturalmente l’iniziativa non aveva niente a che fare con la scaletta “ufficiale”. Lai si è procurato due altoparlanti e ha riprodotto il brano con lo smartphone. «Onestamente l’ho fatto per la curva Sud. Al limite, mi auguravo il suono arrivasse a metà campo, che lo sentissero i giocatori. Non credevo che lo ascoltasse tutto lo stadio. Invece mi hanno detto che si è sentito perfino in curva Nord». Sergio “RedBlue” aveva lanciato nei giorni precedenti una iniziativa sul proprio profilo Facebook, chiedendo ai tifosi di presentarsi allo stadio con un cartello con scritto “grazie Gigi”. Poi ha aggiunto l’idea della tromba. «Tantissimi mi hanno ringraziato per questo, complimentandosi e questo fa piacere. Io ho trovato tutto commovente: è stato bellissimo vedere quanti cartelli sono stati realizzati. Iin curva Sud ce n’erano tantissimi».

