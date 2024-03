«Quella strada è un pericolo» 

La strada provinciale 17 è allo sbando rovinata e impercorribile, «serve un immediato intervento», denunciano i sindaci di Milis, Bauladu e Paulilatino in una nota inviata al commissario straordinario della Provincia Massimo Torrente.

Il pericolo

Nella provinciale regna l’incuria tra voragini, buche profonde, asfalto ormai del tutto logoro, assenza di segnaletica. Poi con il maltempo peggiora: l’acqua scorre al centro della carreggiata e stagna nelle profonde buche ostacolando la circolazione. Dall’autunno scorso la strada è stata preclusa alla circolazione veicolare dalla Provincia, salvo che per gli automezzi degli agricoltori e allevatori per accedere alle aziende. Eppure è «una strada strategica di collegamento dal Guilcier all’Alto Campidano e Sinis, e importante asse viario per contrastare l’insorgenza di eventuali incendi, nonché una valida alternativa in caso di interruzione del traffico sulla Statale 131», spiegano i tre primi cittadini Monica Ortu di Milis, Ignazio Zara di Bauladu e Domenico Gallus di Paulilatino che hanno informato anche il Prefetto di Oristano Salvatore Angieri. «Purtroppo è una strada snobbata da sempre – incalzano i sindaci – ma è fondamentale per tanti allevatori, olivicoltori e orticoltori che hanno le aziende in loco. Invitiamo l’ente di via Carboni a intervenire per la messa in sicurezza e per la salvaguardia del patrimonio delle tre comunità».

I fondi

Per l’ente provinciale è troppo oneroso anche solo fare la manutenzione ordinaria, per mancanza di risorse finanziarie e di risorse umane, addirittura sta prendendo corpo l’idea di declassificarla e passare la patata bollente ai comuni. L’iter è piuttosto lungo e complesso. La Provincia nel 2023 è riuscita a trovare un milione di euro per gli interventi considerati più urgenti: la provinciale 33 tra Samugheo e Allai, quindi le provinciali 15 e 11 che attraversano Bonarcado. Altre 250mila a Cabras per la provinciale 4 che passa nel centro abitato. Ma i soldi sono finiti per ora: «Abbiamo fatto il possibile con le risorse a disposizione. Stiamo cercando di individuare altre somme per soddisfare le numerose richieste, ma è impresa ardua. Siamo in attesa che la Regione approvi finalmente la riforma delle province in modo da avere regolarmente le risorse per la manutenzione ordinaria delle strade e anche delle scuole», spiega Torrente.

