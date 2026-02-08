Quella sera di luglio 2014 che l’artista attaccò Fonni 

Risale a 12 anni fa uno sgradevole episodio che si verificò tra il comico di Milano e la città di Fonni. Il cabarettista era nell’Isola per uno spettacolo organizzato dal comitato dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri ma qualcosa andò storto: problemi tecnici lo costrinsero a interrompere lo show. E lo spinsero molto oltre, con un post al vetriolo sui social: «Dopo 21 anni di carriera», scriveva Andrea Pucci in quel luglio 2014, «quello che vi racconto non mi era mai accaduto. Serata in piazza organizzata dal comitato di Fonni, all’apparenza persone molto gentili, parte lo spettacolo, dopo 40 minuti costretto a terminare con successo come sempre, in quanto un cavo non legge più le musiche. Tra gli applausi concludo la mia prestazione, faccio un’ora e mezza di fotografie e autografi con tutti, nel frattempo il capo del comitato decide di non pagarmi perché ho fatto 40 minuti anziché un’ora. Con dispiacere, credo che in Sardegna andrò ora solo in vacanza, il comitato di Fonni potrebbe farmi saltare la macchina, non sono più i tempi di Gigi Riva, vorrei scrivere un sacco di cose cattive su queste persone, vi pubblicizzerò malissimo e remerò contro di voi».

Parole che fecero arrabbiare i fonnesi e tutti i sardi. Furono centinaia i commenti carichi di sdegno da ogni parte dell’Isola. Così Pucci scrisse una lettera che unionesarda.it pubblicò: «Chiedo scusa al popolo sardo di cui ho sempre avuto stima e rispetto, che però purtroppo non ha capito le mie intenzioni». E cancellò il post delle polemiche. La vicenda arrivò in Tribunale con una querela per diffamazione dell’allora sindaco di Fonni Stefano Coinu, questione poi chiusa bonariamente con un risarcimento simbolico e la ritira della denuncia ( a.d. ).

