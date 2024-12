«Quella sera ad Alghero  in cui il mio cuore a pezzi riuscì finalmente a guarire» 

«Prendete posto, signori, altro giro altra corsa». L’ultima, a dire il vero, almeno per ora, perché “Samusà”, lo spettacolo teatrale con cui Virginia Raffaele si racconta, partendo dall’infanzia non convenzionale, vissuta nel luna park LunEur, fondato dai suoi nonni a Roma, chiude il cerchio, con le 3 date di oggi, domani e dopodomani al Teatro Massimo di Cagliari. Scritto con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato e Federico Tiezzi, lo spettacolo, dopo il successo di “Performance” e anni pieni di soddisfazioni, dalla co-conduzione di Sanremo, ai programmi “Facciamo che io ero” e “Colpo di Luna”, tutti suoi, come la serie tv “Come quando fuori piove”, fino al cinema con “Tre di troppo” e “Denti da squalo”, riporta la Raffaele al suo primo amore, il teatro, e nella città, dove aveva presentato il suo ultimo film “Un mondo a parte”, valsole il Nastro d’Argento 2024, con Antonio Albanese e il regista Riccardo Milani. Con lui, a febbraio, tornerà in Sardegna, per girare il nuovo film insieme a Diego Abatantuono. «Riccardo mi ha fatto un regalo», ci ha raccontato Virginia. «Il prossimo film lo giriamo nel Sud dell’Isola, così potrò finalmente conoscerla meglio».

Intanto, con queste date, chiude un cerchio.

«Sì ed molto emozionante per me chiuderlo in Sardegna, perché parla della mia infanzia, di come e dove sono cresciuta, dentro il luna park, che i miei nonni avevano fondato. Nel 2007, ce lo hanno chiuso ingiustamente, lasciando più di 100 famiglie senza lavoro e da allora non ero mai più entrata in un luna park, non mi reggeva il core. Senonché, nel 2019, vado a trovare degli amici di Alghero e una sera mi dicono: “Dai, ce il luna park…”. Non volevo entrarci, ma, alla fine, è stata una riconnessione assurda, mi sono sentita di nuovo a casa».

Così è nato questo spettacolo quasi autobiografico?

«Sono molto agganciata alle mie radici ed è sempre stato un mio pensiero, una fonte di ispirazione conscia e inconscia. A un certo punto mi sono detta: un attimo, ma è di questo che devo parlare. Forse anche per esorcizzare un dolore. Che, poi, chi ci riesce? A pensare che queste sono le ultime di una tournée di oltre 200 date, mi piange il cuore».

Che ruolo ha avuto il luna park nel formare la persona e l’artista che è?

«Mi ha influenzata tantissimo, soprattutto il punto di vista, il non essere chi fruisce il divertimento, ma chi lo distribuisce. È davvero una metafora di ciò che faccio adesso: mi sono fatta io giostra per il pubblico, è come se mi fossi portata via l’anima del luna park».

Quella della giostraia è anche una maschera, che la aiuta a navigare la realtà?

«Credo che sia più un modo di vivere, di pensare le cose, una parte di me. È qualcosa che hai dentro ed è difficile da descrivere, c’è tutto: la libertà, la follia, il gioco, ma c’è dentro anche tanto sacrificio, il senso del lavoro, il rapporto con la gente, col pubblico, con gli esseri umani. Io amo molto l’umanità, ci sono cresciuta a stretto contatto. Tutti i miei Natali, le Pasque e le estati li ho passati in mezzo alla gente, per farla divertire. Col teatro mi sembra di fare lo stesso lavoro».

Nello spettacolo ci sono anche i suoi disegni.

«È una passione, non è che sono Monet! Ho fatto il liceo artistico, poi non ho più disegnato, ma nel periodo del covid, 70 giorni dentro casa, nei colori, nelle matite e negli acquerelli trovavo una via di fuga. Avendo interrotto lo spettacolo per la pandemia, qualcosa mi ha portato ai ricordi delle giostre, a disegnarli e, così, con il nuovo allestimento li abbiamo stampati su dei tulle giganti e fanno da scenografia nella parte iniziale».

Uno dei suoi talenti più formidabili è quello per le imitazioni. Diversi personaggi che ha imitato, però, l’hanno accusata di avere passato il segno.

«Non sono io a poter dire dove sta il limite, ognuno in questo mestiere ha i propri pensieri su quello che è parodia, imitazione, presa in giro o offesa. È un limite sottile e soggettivo, ma io credo di non averlo mai superato. La satira dovrebbe essere libera, ma in un momento come questo, che ve lo dico a fa’! Poi uno la libertà se la prende».

Tra le sue imitazioni ricordiamo quella di Michela Murgia, di lei cosa l’aveva colpita?

«La sua cultura, buttata lì con leggerezza, l’ironia. Mi faceva ridere questo suo accanimento coi classici, come “Pinocchio” o “I promessi sposi”, che già dal titolo spoilera il finale, ma proprio perché veniva da una grandissima intelligenza e ironia, poteva fare un giro del genere».

