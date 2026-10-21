Quella scia di paglia che svelava al paese un amore segreto 

Com’era innamorarsi nel secondo Dopoguerra? La ventottenne di Villanovaforru Monica Farris ha cercato la risposta tra i ricordi di famiglia, raccogliendo la testimonianza della nonna Miriam Pistis che, a breve, compirà novant’anni. La storia d’amore vissuta con il marito Salvatore, è così confluita nel quinto volume di “Raccontando d’amore”, la collana antologica edita da Documenta che raccoglie storie da oltre trenta Comuni della Sardegna, con Villanovaforru unico centro a rappresentare la Marmilla. «Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto ho pensato subito a mia nonna: sapevo che mi avrebbe potuto raccontare qualcosa di interessante», racconta l’autrice.

Album di famiglia

Tra le pagine si riavvolge il nastro di una storia d’amore che ha legato una sarta e un impiegato postale, oggi scomparso, conosciutisi a fine anni Cinquanta prima di arrivare al fidanzamento ufficiale e al matrimonio, da cui sono nati sei figli e altrettanti nipoti. Oltre al racconto privato, la memoria di Miriam Pistis riapre una finestra su rituali di corteggiamento oggi scomparsi o rivisitati, come “is cantus de is geccas”. «L’innamorato mandava delle persone sotto il cancello della donna amata per intonare canti in sardo accompagnati dalla fisarmonica», rievoca nonna Miriam.

La serenata

«All’interno dei canti veniva pronunciato proprio il nome dell’uomo, così da dare modo alla ragazza di capire da chi provenisse la dedica». Una rivisitazione della serenata che oggi viene riproposta in occasione dei matrimoni; ormai tramontata, invece, l’usanza de “sa ‘ia de sa palla”, una messinscena notturna orchestrata da amici o rivali per smascherare un legame ancora riservato.

Una riga dorata

«La strada tra la casa del ragazzo e quella della ragazza, di cui non si sapeva ancora l’ufficialità della frequentazione, veniva ricoperta di paglia», ricorda la novantenne. «Il mattino dopo, il paese si svegliava con quella scia dorata tra le strade, scatenando le chiacchiere, le risate e i pettegolezzi di tutti». Questa immersione nella memoria affettiva si inserisce nel più ampio percorso di tutela delle radici storiche portato avanti da Monica Farris, ideatrice nel 2009 del progetto social “Villanovaforru Story”, nato con l’intento di spingere i concittadini a recuperare vecchie fotografie d’epoca per preservare il patrimonio visivo e identitario della comunità. Il volume verrà presentato ufficialmente al pubblico sabato, alle ore 18, nella biblioteca comunale di Villanovaforru, occasione in cui Monica Farris dialogherà con Valentina Lisci Spina, psicologa specializzata in educazione affettiva e sessuale, e il vicesindaco Matteo Mandis.

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