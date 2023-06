Quella profezia vale una maglietta 

Una profezia così azzeccata e decisiva non poteva che avere un riconoscimento speciale. Ieri pomeriggio alla Unipol Domus Leonardo Pavoletti ha regalato una maglia autografata con dedica a Nicola Massidda, il tifoso che due ore prima della gara di domenica al San Nicola aveva previsto, in un'intervista aspettando di entrare alla Fiera per seguire la finale playoff, che il numero 30 avrebbe segnato il gol dello 0-1 al 94' da subentrato. «Rivedere dopo la vittoria di Bari chi ci credeva è stato incredibile ed emozionante», il ringraziamento del capitano rossoblù. «Facile dirlo a posteriori, ma voglio onorare chi alla vigilia ha fatto questa profezia, un mix di speranza e fiducia. Mi ha fatto ridere che nell'intervista qualcuno intorno sorrideva, invece...» E lo stesso Massidda ha raccontato un aneddoto: «Ci speravo, quando l'ho visto entrare ci ho creduto e non ho nemmeno capito subito che avesse segnato lui. Alla Fiera non dovevo nemmeno andare: abbiamo trovato all'ultimo i biglietti». Pavoletti, a seguire, ha incontrato a Monte Claro i bambini delle attività di base del Cagliari in un divertente appuntamento con selfie e autografi, un pomeriggio speciale per loro e le rispettive famiglie. (r.sp.)

