«Quella piazza è nel degrado, basta vandali» 

Tombini saltati, muri imbrattati - con tanto di scritte di cattivo gusto - e spesso capita di trovare fra i resti di qualche banchettata serale anche alcune siringhe usate. Uno scenario noto ai residenti della zona e ai tanti passanti che ogni giorno transitano in piazza Martiri di Buggerru, nel centro di Selargius, lì dove - oltre all’utilizzo come parcheggio pubblico - viene ospitato il mercato del mercoledì e del venerdì mattina.

«Quella parte della pizza è in stato di abbandono», denuncia Paolo Brau, selargino che quotidianamente attraversa la zona a piedi o in sella alla sua bicicletta. «Trovo indecente la scritta sui bagni pubblici anzi mi offende da tempo», dice Brau che rivolgendosi al sindaco chiede «se è opportuno che i ragazzi mentre si recano a scuola o fanno la ricreazione nel cortile della stessa, leggano scritte volgari e al limite della bestemmia. Oltre a mettere in sicurezza il tombino divelto», chiede il cittadino, «basterebbe eliminare scritte e disegni e pitturare a nuova i muri dei bagni».

RIPRODUZIONE RISERVATA