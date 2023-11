Quella “Onda Rosa” da Nuoro a Sorgono 

“Per ogni donna uccisa, stuprata, offesa, siamo tutti parte lesa”. Lo striscione è rimasto appeso davanti alla stazione. Sintetizza una manifestazione toccante, quanto mai partecipata. Il cuore di Nuoro si è animato, in tantissimi hanno raccolto l’invito dell’associazione Onda Rosa. Ieri, poco dopo le 17, il fiume umano ha attraversato la città. «Per Giulia Cecchettin e per tutte: siamo qui, in piazza, contro la violenza sulle donne», ha detto la presidente di Onda Rosa, Luisanna Porcu, visibilmente emozionata. «Non ho mai visto una simile partecipazione», ha detto un uomo, con accanto la moglie. Gabrielle e Clara: «Siamo stanche, dobbiamo lottare in tutti i modi contro la violenza di genere».

Anche Sorgono manifesta per gridare basta alla violenza contro le donne. Centinaia di persone, amministratori, studenti delle scuole superiori e medie hanno partecipato ieri all’evento promosso dal neo costituitosi collettivo femminista “Avvolotadoras” e patrocinato dal Comune. La manifestazione ha preso il via davanti alla panchina rossa situata vicino al Municipio con slogan di protesta e lo srotolamento di un telo rosso sangue con i nomi delle 103 vittime di femminicidio in Italia del 2023, per poi spostarsi al teatro comunale dove l'avvocatessa Elena Meloni e le psicologhe Gloria Montecucco e Clara Carreras hanno discusso sulle tante forme di violenza contro le donne a cui occorre dire basta. ( g.l. l.c. )

