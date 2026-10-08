Quella “Notte nera” che portiamo dentro Perché, tutti, ci perdiamo nella selva oscura 

Una donna rimane sola nella selva amazzonica, il compagno con cui ha condiviso il sogno di una vita immersa nella giungla è andato via con la promessa di tornare, ma lei non sa se crederci mentre la luce diminuisce e sta arrivando quella che si annuncia come la notte più scura.È la situazione limite in cui si trova, per propria scelta, Rosa, protagonista dell’ultimo romanzo di Pilar Quintana, “Notte nera” (La Tartaruga, pp. 224, 20 euro).

Maestra nell'indagine psicologica che prende le mosse da un confronto con la natura, la scrittrice colombiana, classe 1972, ammiratrice dichiarata di scrittori quali Joseph Conrad e Ernest Hemingway, mette spesso le sue protagoniste di fronte a paesaggi assoluti che ispirano un ripiegamento interiore: avviene così anche in “Gli abissi”, con picchi e vette da capogiro non lontani da Cali, e nel romanzo che l'ha fatta conoscere al grande pubblico “La cagna” dove Damaris è alle prese con un ambiente ostile, quello di un villaggio sulla costa.

In “Notte nera” Rosa ha pochi vicini che vede raramente, sono tutti uomini e le ispirano diffidenza: mentre più reali e concreti sono i suoni della foresta e degli animali che la abitano mentre pensieri ossessivi su minacce vere o immaginate iniziano a dominare la sua mente. Ed ecco che tiene al suo fianco un machete e un coltello. Il romanzo si svolge nel corso di quattro giorni in cui la protagonista sembra passare dalla selva esteriore a quella interiore, perché nel racconto c'è anche uno studio profondo su cosa significhi la solitudine, e sulla tenacia del nemico che ognuno di noi ospita dentro di sé. Con echi che vanno da Conrad ad Edgar Allan Poe, Quintana scrive un nuovo viaggio nel cuore delle tenebre, dove la sopravvivenza viene prima di tutto.