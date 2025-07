«Quella notte a Sassari in via dell’Insinuazione» 

C’è chi la chiama reunion, chi ritorno. Ma Pierpaolo Capovilla, voce e anima del Teatro degli Orrori, preferisce la franchezza. «Siamo tornati a suonare perché ci sono arrivate delle proposte bellissime. E anche perché ci eravamo lasciati alle spalle le incomprensioni, i litigi e persino l’esaurimento. Alla fine ci siamo detti: ricominciamo. E abbiamo fatto bene: ci siamo ritrovati davanti un pubblico entusiasta, più giovane di quanto aspettassimo, affettuoso».

In trappola

È un ritorno carico di significato, in un panorama musicale che, secondo Capovilla, ha perso molte delle sue radici. «La canzone italiana non sta bene. Ci sono eccezioni bellissime – penso a Laszlo De Simone, che ascoltano più in Francia, o agli sperimentali Violet Sin – ma restano eccezioni. Il resto è decadenza. E la trap? Pessima. I ragazzi non hanno strumenti critici per decifrare la realtà, e questa musica non li aiuta. Anzi, li intrappola».

La vita è fatica

Capovilla rifugge le semplificazioni. Anche quando gli si chiede di spiegare la sua musica: «Io ho un motto: musica con il popolo e per il popolo, mai contro. Perché oggi siamo circondati da nemici del popolo, anche nella musica. “X Factor”, l’Eurovision, i talent: raccontano il successo immediato, ma la vita è fatica. E la fatica è crescita». Cita Foucault e Pasolini, parla di parresia – il coraggio di dire la verità anche a costo di pagarla cara. «Il poeta non mente mai. La nostra musica è questo: non si ascolta per divertirsi, ma per riconoscersi. È una musica liturgica, politica, dolorosa, in un mondo che usa la menzogna. È un atto di verità».

«Marxista arrugginito»

Il Teatro degli Orrori non ha mai avuto paura di disturbare il sistema. Si può farlo oggi, con una chitarra? «Ho amato il rock antagonista americano, quello impegnato. In fondo sono un marxista arrugginito. Oggi, se dovessi scegliere un suono, direi: una bomba termonucleare. Bella, improvvisa. Come il bollettino dell’orologio dell’apocalisse, che ci ricorda quanto poco ci manca». In questo viaggio c’è spazio anche per l’autocritica. Alcuni brani Capovilla li tiene sempre, altri vorrebbe abbandonarli. «”Mai dire mai” è quella che suoniamo con il cuore. “La canzone di Tom”? Una dannazione. L’ho scritta, la suoniamo ancora, ma la vorrei dimenticare. Troppo triste».

«Scrivo d’amore»

Il ritorno passa anche per Bolotana, cuore del Marghine, per il festival “Rock and Bol Days”. «È una gioia. Gionata Mirai, uno di noi, ha il sangue sardo. E io amo la Sardegna, terra coriacea, bellissima, anche se a volte si lascia corrompere, come tutta Italia, da certi populismi di destra. Una curiosità? A Sassari, dormii in un B&B in via dell’Insinuazione. Mi è rimasta impressa quella via». In un mondo che spesso tradisce, Capovilla difende la musica anche come modo per offrire attrezzi artistici e morali alle persone. «L’industria dello spettacolo, invece, è corruzione e individualismo. Non credo di aver mai tradito la musica. Sono un socialista, non tradisco il popolo. Scrivo d’amore e universalizzo i sentimenti. Quelli che non amano la musica, come dice Shakespeare, vanno tenuti lontano. Hanno il cuore spento».

