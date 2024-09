«Quella notte a Cagliari in giro per i bar» 

Gran finale per Forma e Poesia nel Jazz. Giunta alla XXVII edizione, la rassegna chiuderà il suo cartellone, questa sera, al Lazzaretto di Cagliari, con il concerto del quartetto di Fabrizio Bosso. Sul palco col trombettista torinese di fama internazionale, il pianista Julian Oliver Mazzariello, il contrabbassista Jacopo Ferrazza e Nicola Angelucci alla batteria: sodali dal doppio live del 2017, “State of the Art”, insieme, nel 2020, hanno dato vita all’album di composizioni originali “We4”, che detterà la rotta del live. In apertura, un altro quartetto di volti noti della scena nazionale e non: Max Ionata (sax tenore), Fabio Zeppetella (chitarra), Luca Mannutza (organo hammond) e il russo Sasha Mashin (batteria). «Cagliari è una città che amo», ci ha raccontato Bosso. «Ho dei bellissimi ricordi di una nottata passata con Yamandu Costa, un chitarrista brasiliano strepitoso, in giro per i bar e ovunque ci fermavamo tiravamo fuori gli strumenti e suonavamo. Si respira una bella aria nell’Isola».

Il suo ultimo passaggio risale a maggio al Verdi di Sassari con l’Orchestra Jazz della Sardegna. Che ricordo ne conserva?

«L’atmosfera era bellissima. Collaboro con tanti musicisti sardi, quindi era già la seconda o terza volta che facevo qualcosa con L’OJS, poi, con gli arrangiamenti di Paolo Silvestri, con cui collaboro da sempre. Ho trovato anche una bellissima accoglienza da parte di un pubblico molto attento e caloroso. Torno sempre con immenso piacere in questa bellissima terra e sono molto felice di tornare con il mio quartetto».

L’anno scorso avete suonato a Cagliari e ad Alghero il tributo a Stevie Wonder, “We Wonder”. Questa volta che live suonerete?

«Sarà un concerto di interazione tra i quattro musicisti. Ho abbandonato da un po’ l’idea di essere leader, stare avanti ed esporre tutti i temi, si suona insieme. Voglio che al pubblico arrivi che stiamo bene insieme e che cerchiamo di comunicare qualcosa di buono con le nostre energie. Il fatto stesso che abbiamo scritto due brani tutti insieme, fa capire quanto sia importante per me la collaborazione e l’interazione, dalla scrittura, al live».

“We4”, infatti, significa “Noi 4”. Oltre al valore della musica che esprimete, che messaggio porta questo disco? Penso a un brano come “One Humanity”…

«Quello è un brano che abbiamo scritto io e Julian ed è una dedica ai musicisti afroamericani, che ci hanno fatto conoscere questa musica, ma con uno sguardo alle ingiustizie che ancora ci sono nei confronti di queste persone. Volevamo trasmettere un po’ di umanità con le nostre note, sperando che ce ne possa essere sempre di più. Proviamo a comunicare il nostro pensiero con la musica, ma non è semplice. A noi interessa che arrivi la nostra energia, il collaborare, lo stare insieme, il non opporsi. Nel jazz come nella vita mi piace l’idea di venirsi sempre incontro».

Con Mazzariello a giugno ha pubblicato l’omaggio a Pino Daniele, “Il Cielo è pieno di stelle”.

«Sono cresciuto con la sua musica, i primi soli ho iniziato a farli sui suoi dischi, come su quelli di Paoli e Tenco. Poi Julian è per metà inglese e per metà napoletano e da Cava dei Tirreni, da bambino, sentiva i concerti di Pino. Quindi siamo tutti e due molto legati alla sua musica e, per quanto nella sua scrittura fosse molto legato al Jazz, è sempre una sfida fare un tributo a una voce, con la tua tromba. È rischioso, ma è stimolante e la reazione del pubblico mi ha colpito molto: a fine concerto cantavano i brani ed è stato bello. Conferma che Pino ha lasciato un segno indelebile, con i suoi testi, ma anche con la sua musica».

Progetti?

«Ho un’uscita con lo Spiritual Trio, una col progetto latino con Javier Girotto, poi tornerò in studio per preparare il nuovo disco di musiche originali col quartetto e, in mezzo, si suona live».

