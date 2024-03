«Quella mostra è blasfema»: entra in chiesa e accoltella l’autore 

MODENA. Uno sconosciuto ha accoltellato al collo l'artista Andrea Saltini all'interno della chiesa di Sant'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, dove è in corso la mostra “Gratia Plena”, proprio di Saltini, al centro di accese polemiche poiché ritenuta da alcuni blasfema.

Un uomo con mascherina è entrato nella chiesa e ha danneggiato una delle opere al centro delle polemiche con un coltello, imbrattandola anche con della vernice spruzzata con una bomboletta spray. A quanto pare Saltini ha tentato di fermare lo sconosciuto. L’uomo ha estratto il coltello e ha ferito al collo l'artista, ma non sarebbe in gravi condizioni. Non a caso, poche ore dopo è stato dimesso dall’ospedale con quattro punti di sutura. L’episodio è avvenuto mentre l’artista spiegava il significato delle sue opere. Oltre a Saltini erano presenti due donne e la ragazza che aperto l’esposizione. L'accoltellatore è fuggito.

Nella chiesa è stata anche trovata una parrucca. Saltini, dopo esser stato ferito, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Digos e la polizia scientifica.

Inutile dire che l’autore di Gratia Plena sia sotto choc. Attraverso il suo avvocato Giuseppe Chierici ha chiesto «alla comunità di Carpi di riflettere sui limiti del dissenso, del diritto di critica, del diritto di manifestazione del pensiero e sul contenuto degli innumerevoli post che sono stati diffusi e condivisi sui social nelle scorse settimane arrecandogli profondo turbamento». Saltini auspica che vi sia «un’occasione nella quale poter dare avvio a un confronto aperto e libero nella rispetto della sensibilità e delle opinioni di tutti». Condanna per il gesto dalla Diocesi di Carpi, che ha espresso solidarietà a Saltini che, per il sindaco Alberto Bellelli «non meritava tutto questo». La mostra era finita al centro delle polemiche dopo l’esposto presentato da numerosi fedeli di Forlì, Ravenna e Bologna ma la Procura aveva chiesto l’archiviazione.

