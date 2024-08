Quella maxi discarica che si riempie sempre  

La maxi discarica di via del Lentisco, quasi al confine tra Pirri e Monserrato, viene periodicamente bonificata, ma nel giro di qualche giorno si riforma. E gli abitanti sono costretti a convivere con cumuli di rifiuti, topi, blatte ed un tanfo insopportabile.

«Si sa perfettamente chi getta l’immondezza in quel punto, gente che non paga la nettezza urbana», spiega un residente. «Li conosciamo, qualcuno li ha filmati. Arrivano con i carrelli e abbandonano di tutto, inclusi materiali ingombranti. Urge un intervento risolutore perché la situazione è insostenibile. Servono controlli, multe e denunce, altrimenti non se ne esce».

«Con mio marito ero proprietaria di un immobile ma lo abbiamo dovuto svendere», racconta un’anziana che chiede l’anonimato, «quando i potenziali acquirenti venivano a vederlo, notavano subito la discarica e scappavano via».

