Quella magica estate del ’66 sulla spiaggia dell’Abi d’Oru La Sardegna di Mita Medici 

Da Roma a Hollywood e ritorno, tra cinema, tv, musica e teatro e grandi amori, leggi Franco Califano e Adriano Panatta. Passando per Jim Morrison e Paolo Sorrentino, e l’Abi d’Oru di Porto Rotondo. «Dove alloggiavamo durante le riprese del mio primo film importante, “L’estate”, con Enrico Maria Salerno», racconta Mita Medici.

L’ex ragazza del Piper è tornata in Sardegna, ospite del PuntoDiVista Film Festival, di cui è stata protagonista ieri a Cagliari nella serata d’apertura, dopo la proiezione dei primi tre corti in concorso, col musicista nuorese Gavino Murgia. «Avevamo fatto altre cose insieme: lui è un grande artista e una grande persona, era da tempo che ci dicevamo che dovevamo rifare qualcosa insieme», dice la celebre attrice, cantante e conduttrice romana classe 1950, all’anagrafe Patrizia Vistarini, a proposito dello spettacolo del Teatro Adriano, preceduto da un bel bagno nelle acque di Mari Pintau.

Com’era l’acqua?

«Bellissima: il mare ti accoglie come una mamma, e poter fare il bagno a ottobre è un regalo, soprattutto in Sardegna, che amo molto».

Davvero ha avuto un ruolo nella sua carriera?

«Il primo film da protagonista, che mi ha lanciato come Mita Medici, è stato girato qua. Ricordo che dove stavamo noi, all’Abi d’Oru, c’era solo l’albergo circondato dalla natura. Nonostante il titolo, “L’estate”, era un film tosto, per il quale serviva una protagonista di 16 anni, e Paolo Spinola, il regista, scelse me al Piper Club, che frequentavo con gli amici. Si fissò con me, ma io non ne volevo sapere: dovevo studiare e vivere la mia vita. Poi accettai, ma per farmi finire la scuola fecero slittare le riprese».

Pentita?

«Affatto: ho vissuto esperienze meravigliose e conosciuto persone fantastiche, guadagnandomi l’amore del pubblico e imparando a guardare il mondo in mille modi diversi. Ma con un padre attore forse ce l’avevo nella testa: frequentavo spesso set e teatri di posa, e il teatro, dove assaporavo la meraviglia del mestiere di attore di trasformare la propria vita in quella degli altri».

Parafrasando il titolo del festival, qual è il suo punto di vista sul successo oggi?

«È molto più effimero di una volta. Prima, le persone che decretavano il successo di un artista erano severe, volevano tanto, adesso è molto di facciata: se vai a scavare non so cosa si trova. Il successo va un po’ sudato, e io non ho mai smesso di sudarmelo: sono partita, sono andata in America e tornata, perché volevo capire perché l’Italia prendeva una strada, con le “ubalde tutte calde” e i “pierini”, e là c’era il cinema indipendente di De Niro e Al Pacino».

Con Morrison come andò?

«Nel 1965 vinsi il concorso Miss Teenager al Piper e mi portarono in America, a Los Angeles, per il concorso mondiale. In albergo eravamo 40 ragazze guardate a vista, ma siccome volevo andare in giro a curiosare scappai, per ritrovarmi attaccata alla rete che circondava un parco enorme ad ascoltare un riccioluto cantante davanti a migliaia di persone: era lui».

Scriverà una biografia?

«Ho cominciato, ma più che per vanità per testimoniare le cose che ho vissuto in un Paese che andava incontro ai cambiamenti, cose irripetibili a livello sociale. A meno che i giovani non capiscano che hanno diritto a una vita, e non a sopravvivere».

E “Parthenope”?

«Avendo girato tanto, Sorrentino ha dovuto tagliare diverse scene, tra cui le mie. Ma mi ringrazia nel finale».

