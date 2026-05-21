Quella Grazia Deledda romana che noi sardi poco conosciamo 

Esistono poche personalità, figlie della nostra terra, che vantino ancora oggi un mito e un punto di riferimento culturale come Grazia Deledda. Figura complessa, riservata, perennemente mossa da una fervida sensibilità morale, la scrittrice nuorese è riconosciuta tra le voci più significative del panorama letterario d’inizio Novecento e - come molti tendono a dimenticare - l’unica italiana ad aver ricevuto il Nobel per la letteratura. Le ragioni che motivano un tale statura intellettuale vanno ricercate principalmente nell’abilità di dare vita a un linguaggio universale all’interno di un contesto locale, dove lo scenario folklorico della Sardegna s’intreccia all’impeto di sentimenti conflittuali e irrisolti, nei quali qualsiasi lettore, al di là dalla propria origine o estrazione sociale, può intimamente riconoscersi. Ma, oltre al prolifico fermento creativo, non minore interesse ha suscitato la sua biografia, scandita dal rifiuto dei costumi imposti dalla società, da un rapporto inquieto con la figura materna e dall’esigenza di un luogo franco in cui esercitare liberamente la propria vocazione. A restituirne un fedele ritratto è stato anche Marcello Fois che, nel romanzo “Quasi Grazia”, ha saputo mettere a fuoco tre momenti emblematici della vita dell’autrice, ispirando al tempo stesso l’omonima pièce con protagonista Michela Murgia. Di una versione cinematografica si è occupato invece il regista Peter Mascias, puntando a valorizzarne anche gli aspetti di natura estetica e simbolica.

La storia

Nel 1907, Grazia riceve nella sua residenza romana la madre Francesca e il fratello maggiore Santus. Divisi tra la nostalgia e un’insanabile incompatibilità, i loro incontri rievocano ricordi e vecchie ferite, celando al contempo un profondo desiderio di reciproca comprensione. Più tardi, nel 1927, Grazia parte a Stoccolma insieme al marito per ritirare l’ambìto premio dell’Accademia svedese. In tale circostanza rilascia un’intervista da cui emergono, oltre agli elogi, i tratti di un animo fragile e irrequieto. Tornata a Roma nel 1935, si reca in una clinica per sottoporsi a una serie di controlli. Intenta a realizzare il suo ultimo scritto, attende con serenità il referto del medico, preparandosi a una notizia dolorosa e insieme liberatoria. In una visione affine a quella di Fois, Mascias conferisce ampio spazio ai dialoghi, che aiutano a mettere in risalto il profilo psicologico e la dimensione tragica dei personaggi. Tra uno spiraglio e l’altro s’inseriscono vecchi materiali video, come il ricordo atavico di una terra selvaggia e solenne che riaffiora senza preavviso. Nell’atmosfera eterea dell’intera pellicola, l’immagine si mantiene sempre entro una cornice elegante e minimale, ma dalla forma rigorosa. Ciò conferisce sostanza soprattutto ai momenti più introspettivi, restituendo voce a ciò che si sarebbe voluto dire e che non ha potuto trovare autentica espressione.

Le attrici

Convincente il lavoro delle tre interpreti protagoniste, principalmente nel definire, in un accordo comune, l’evoluzione del percorso emotivo della romanziera. Non meno pregevole quello compiuto da Monica Demuru, vera e propria figura antitetica del film. Un’opera ben allineata alle fondamenta già strutturate della versione cartacea e teatrale, che aiuta a rivolgere uno sguardo ancora più profondo a un patrimonio umano d’inestimabile valore.