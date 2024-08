«Quella fontanella a pezzi uno sfregio alla Atene sarda»  

Una fontanella distrutta in piazza Italia fa riflettere un cittadino su quanto ancora ci sia da valorizzare e curare la città. A ragionare, seduto su una panchina, è Sandro Lecca, nuorese di adozione e da anni impegnato nella valorizzazione della cultura in città attraverso la realizzazione di vari progetti itineranti tra angoli e storie nascoste dell'Atene Sarda. «Sono seduto su una panchina dei giardini di piazza Italia, accanto al busto di Grazia Deledda -scrive Lecca - in compagnia di un merlo. A due metri dal piccolo monumento la vecchia fontanella giace a terra spezzata in due. Ma perché è così? E da quando? Qui la bella Nuoro vista all'Europeade non si vede proprio. Qui si vede un'altra città, che non vorremmo mai vedere».