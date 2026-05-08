Quella doppietta di Selvaggi nel 1980 

Cagliari e Udinese - dominatrici del torneo cadetto della stagione precedente, conquistando entrambe la promozione - si affrontano per la prima volta in serie A il 3 febbraio 1980 al S. Elia. E come l’anno passato la vittoria sorride ai rossoblù: 3-1. L’XI di Tiddia, reduce dalla sconfitta col Milan e qualche passo falso di troppo, sembra tornato ai buoni livelli d’inizio torneo. I friulani appaiono invece rassegnati a un repentino ritorno in B. La partita si mette subito bene per i nostri, in vantaggio all’ottavo minuto: su un tiro-cross di Osellame da destra, il difensore bianconero Catellani, nel maldestro tentativo di liberare, trafigge il suo portiere. La reazione dell’Udinese si riduce ad alcune sortite di Vriz e Pin che non creano problemi a Corti. Sono invece più pericolosi Marchetti e, in più occasioni, un ritrovato Quagliozzi.

Nel secondo tempo lo show di Selvaggi: prima spreca solo davanti a Ernesto Galli - più volte decisivo e il migliore dei suoi - poi al 10’ raddoppia al volo di destro su assist di Casagrande. Al 17’ l’Udinese accorcia le distanze con Bressani su passaggio di nerio Ulivieri. Al 27’ il 3-1 che chiude la partita: Longobucco serve a centro area Selvaggi che di sinistro non perdona l’estremo avversario. I rossoblù ritrovano così vittoria e morale e chiuderanno il campionato al settimo posto.

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