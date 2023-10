«Quella dei 2 Stati  è l’unica soluzione  praticabile oggi» 

Città del Vaticano. «In questo momento non si può pensare che Israele non abbia il diritto di vivere, di essere e di stare. Come non si può pensare che il popolo palestinese non abbia il diritto di esistere, di stare e di vivere. Sono due diritti, e come tali uno non è superiore all’altro, ma sono uguali». A parlare è uno degli uomini di Chiesa che conoscono come pochi l’area mediorientale, il cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, oltre che ex prefetto di Propaganda Fide ed ex nunzio apostolico in Paesi come l’Iran, l’Iraq (durante la seconda Guerra del Golfo fu l’unico diplomatico a rimanere a Baghdad, con seri rischi personali) e la Giordania.

«Allora in che modo si può procedere? - spiega - Se noi non superiamo queste barriere di divisione, che “il mio è importante”, “io ho di più”, è veramente difficile venir fuori dall’attuale situazione». «Ho passato molti anni in quest’area - ricorda il porporato -, Iran, Iraq, Giordania, ora mi occupo attraverso l’Ordine del Santo Sepolcro anche della zona della Palestina. E una cosa che è fondamentalmente presente in quest’area è la ricchezza della molteplicità delle etnie, delle culture, che grosso modo poi convergono attorno ad una medesima fede, nel Dio unico. Questo vale per gli ebrei, per i musulmani e per i cristiani». «Dunque questo aspetto - dice Filoni - non può mai essere disgiunto dalla realtà. Noi come cristiani siamo anche “ponte” tra le realtà diverse, perché le includiamo nella nostra comunità. Fin quando, come oggi, si difende semplicemente il proprio diritto, dimenticando il diritto altrui, i contrasti continueranno». Secondo il cardinale, che pure mette in evidenza la quasi scomparsa dei cristiani dalla regione («100 anni fa, più o meno alla fine dell’Impero ottomano, i cristiani in quell’area erano quasi il 25 -30 per cento, oggi sono l’1 o lo zero e qualcosa»), «noi come Chiesa non possiamo esser assenti in questa realtà».

