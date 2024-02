Quella “Cura dell’incanto” a Oristano 

Gli occhi profondi di un bambino che scavano nell’anima di chiunque li incroci. Le rughe della saggezza e ancora il silenzio, la sorellanza. Istantanee che, attraverso lo sguardo del fotografo, conducono in una narrazione verso posti lontani, eppure vicinissimi. Fino alla fine del mese nelle eleganti sale del museo Diocesano di Oristano sarà possibile visitare la mostra “Estroverso-Metainverso – La cura dell’incanto”. Attimi di vita quotidiana immortalati da Rosario Longobardi, presidente di Farmacisti nel mondo, organizzazione di volontariato che da anni dedica tempo ed energie a progetti internazionali a supporto delle piccole comunità dell’Africa.

Una mano tesa

«È un’esposizione che tende la mano a fratelli e sorelle - ha spiegato il direttore artistico Giovanni Coda - puntiamo a ricreare spazi e luoghi dove non ci sono più». L’obiettivo, infatti, è promuovere una raccolta fondi per l’acquisto del materiale di primo soccorso e della strumentazione medica per il dispensario in costruzione a Cacuti, un piccolo villaggio in Angola, e della fornitura per una farmacia itinerante per l’assistenza domiciliare. «Un progetto nato nel 2016 che finalmente riusciamo a realizzare - ha osservato Rosario Longobardi - l’intento non è solo quello di aiutare queste popolazioni, ma creare partecipazione, creare una connessione sentimentale con le comunità di riferimento attraverso la promozione di eventi culturali, ludici e sportivi». Sono soprattutto volti in bianco e nero a raccontare il senso dell’umanità. “È una zona martoriata dalla guerra civile, con profonde ferite ancora aperte - ha aggiunto Patrizia Pulcini, vicepresidente dell’associazione e coordinatrice della mostra assieme a Federica De Villa e Fabrizio Daddi, ambasciatori per la Sardegna di Farmacisti nel mondo - Si vive in condizioni difficili, le abitazioni realizzate in fango e paglia sono l’unico riparo dalle temperature invernali”. Il senso del progetto, racchiuso nelle parole del reading affidato all’attore Sergio Anrò, spiega il titolo “Estroverso-Metainverso”: aperti al mondo ed al contempo impegnati nella realtà e nei luoghi della vita. Dopo Oristano la mostra itinerante, inaugurata a Quartu Sant’Elena, farà tappa a Nuoro al Man, a Sassari al Palazzo ducale e infine a Cagliari.

