Quella coltellata mesi prima del pestaggio 

Nove mesi fa il 32enne quartese Francesco Carta era già stato accusato di un altro tentato omicidio per la coltellata inferta ad un coetaneo, Ivan Murtas, ferito nel corso di una lite. Una rissa iniziata – stando alla ricostruzione della Polizia – con il danneggiamento a sprangate della Fiat Grande Punto di Carta, seguita da una rissa con altre tre persone e dai fendenti inferti secondo l’accusa per vendetta. Un secondo episodio gravissimo, tutto ancora da dimostrare, emerso ieri mattina nel corso dell’udienza di convalida nei confronti dei due giovani quartesi arrestati dai carabinieri - sempre con l'accusa di omicidio aggravato - per il pestaggio di Lorenzo Porru, il 22enne aggredito la notte tra sabato e domenica fuori dallo stabilimento balenare “Il Lido” al Poetto. Alla fine dell’udienza la giudice Ermengarda Ferrarese ha disposto che sia Francesco Carta che l’amico Nicola Loddo, 22 anni, restino in carcere a Uta.

L’udienza di convalida

A chiedere e ottenere la custodia cautelare in carcere, segnalando al Gip il grave precedente di uno dei due indagati, è stata la pm Rita Cariello, titolare del fascicolo sul pestaggio avvenuto al Poetto. Il 22enne è uscito dal coma poco dopo il ricovero al Brotzu ed è stato trasferito in Neurochirurgia, mentre ieri mattina i suoi presunti aggressori sono comparsi davanti alla giudice Ferrarese che ha convalidato l’arresto dei carabinieri. Difesi dagli avvocati Sandro Sassu e Miriam Manca né Carta né Loddo hanno voluto rispondere alle domande del Gip, ma hanno rilasciato brevi dichiarazioni spontanee. Dopo una breve camera di consiglio, la giudice ha ritenuto che vi fossero gravi indizi e ha disposto che restino in cella.

La ricostruzione

Nel frattempo proseguono le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto alle 4.30 del mattino di domenica, davanti allo stabilimento balneare “Il Lido”. Stando ad una prima ricostruzione, sommaria, la scintilla che avrebbe fatto scoppiare la lite tra i tre giovani quartesi, sarebbe stato il fatto che uno degli aggressori avrebbe sottratto il pacchetto di sigarette alla vittima, secondo gli investigatori con l’intento di accendere gli animi. I racconti degli amici di Lorenzo Porru avrebbero indicato che le provocazioni sarebbero iniziate già da prima da parte di Loddo e di Carta. Tutte versioni da verificare, ovviamente, tanto che la pm Cariello ha ordinato di risentire nuovamente tutti i testimoni già presi a verbale, così da ottenere racconti più precisi e dettagliati. Gli investigatori vogliono chiarire anche la posizione delle due ragazze di 19 e 22 anni che si trovavano con i due presunti aggressori: Maria Dolores Ibba e Martina Trudu che sono state denunciate a piede libero di omissione di soccorso per aver assistito al pestaggio senza intervenire e senza chiamare i soccorsi. Disposto anche l’acquisizione delle telecamere di città che coprono la passeggiata del lungomare del Poetto e che potrebbero aver ripreso l’intera aggressione, oltre ad un verbale della polizia che – in via Lungo Saline – ha fermato la Fiat Punto su cui viaggiavano Carta e Loddo dopo il presunto verbale.

