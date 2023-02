Quella casa protetta dove i ragazzi difficili cercano un riscatto 

Formalmente è una comunità, in realtà è come una grande famiglia allargata, dove valgono quelle regole universalmente riconosciute che basterebbero per assicurare longevità alle più svariate forme di convivenza.

Quella porta blu, che qualcuno si è persino tatuata sul corpo, segna il confine tra presente e passato; ma forse è un po’ come il perimetro tra giusto e sbagliato. La linea invisibile che regola la vita degli ultimi arrivati nella comunità Il piccolo principe inaugurata nel 2014 e andata in fiamme il 13 aprile dell’anno scorso. C’erano le foto appese alle pareti, prima che arrivasse il fuoco a rubare i pochi frammenti felici di passati dove di sorrisi ce ne sono stati pochi. Il ritratto della sorellina partita per il viaggio senza ritorno, sistemato lì, sopra il comodino. Insieme ai rari scritti concessi da famiglie troppo distratte per pensare al presente e al futuro dei propri figli. Un grande orso regalato da una mamma nei giorni giusti, i disegni che raccontavano il lato ordinato di una vita caotica, il “ti voglio bene” di un papà poco convenzionale. Pezzetti preziosi custoditi nella casa dalla porta blu. «Abbiamo ricomprato a fatica quasi tutto ciò che di materiale abbiamo perso, ma i ricordi dei nostri ragazzi purtroppo non hanno prezzo sono andati perduti per sempre. E per chi già non aveva niente hanno ancora più valore», commentano Marianna Serra e Alessandra Lai, psicologhe cagliaritane responsabili della casa delle opportunità.

C’è una grande porta blu al quarto piano di una palazzina di viale Trieste. Un’abitazione senza fine e vista treni dove un gruppo di adolescenti dal passato ingombrante cerca il riscatto e i ricordi mangiati dal fuoco. Sono in dieci: condividono 280 metri quadri e storie più o meno simili. Fatte di equilibri instabili, genitori non pervenuti, incapaci o troppo impegnati a fare altro per pensare a loro, cosi qualcuno è scivolato nel penale. E si gioca la seconda possibilità.

C’è una grande porta blu al quarto piano di una palazzina di viale Trieste. Un’abitazione senza fine e vista treni dove un gruppo di adolescenti dal passato ingombrante cerca il riscatto e i ricordi mangiati dal fuoco. Sono in dieci: condividono 280 metri quadri e storie più o meno simili. Fatte di equilibri instabili, genitori non pervenuti, incapaci o troppo impegnati a fare altro per pensare a loro, cosi qualcuno è scivolato nel penale. E si gioca la seconda possibilità.

Ricordi bruciati

Quella porta blu, che qualcuno si è persino tatuata sul corpo, segna il confine tra presente e passato; ma forse è un po’ come il perimetro tra giusto e sbagliato. La linea invisibile che regola la vita degli ultimi arrivati nella comunità Il piccolo principe inaugurata nel 2014 e andata in fiamme il 13 aprile dell’anno scorso. C’erano le foto appese alle pareti, prima che arrivasse il fuoco a rubare i pochi frammenti felici di passati dove di sorrisi ce ne sono stati pochi. Il ritratto della sorellina partita per il viaggio senza ritorno, sistemato lì, sopra il comodino. Insieme ai rari scritti concessi da famiglie troppo distratte per pensare al presente e al futuro dei propri figli. Un grande orso regalato da una mamma nei giorni giusti, i disegni che raccontavano il lato ordinato di una vita caotica, il “ti voglio bene” di un papà poco convenzionale. Pezzetti preziosi custoditi nella casa dalla porta blu. «Abbiamo ricomprato a fatica quasi tutto ciò che di materiale abbiamo perso, ma i ricordi dei nostri ragazzi purtroppo non hanno prezzo sono andati perduti per sempre. E per chi già non aveva niente hanno ancora più valore», commentano Marianna Serra e Alessandra Lai, psicologhe cagliaritane responsabili della casa delle opportunità.

Piatti e tv

Formalmente è una comunità, in realtà è come una grande famiglia allargata, dove valgono quelle regole universalmente riconosciute che basterebbero per assicurare longevità alle più svariate forme di convivenza.

Si fanno i turni per le pulizie, per i piatti e per apparecchiare. E si chiede permesso quando ci si alza da tavola mentre gli altri stanno ancora mangiando. A scanso di equivoci c’è un foglio appiccicato sul frigo: la spartizione degli impegni quotidiani. In uno dei quattro bagni Giovanna ha appeso un avviso: “A tutte le ragazze e i ragazzi appartenenti e non a questo bagno qualora ne dobbiate usufruire siete pregati di lasciarlo come lo avete trovato inizialmente, perché chi successivamente deve andare a fare il turno per le pulizie non deve pulire anche le cose che gli altri lasciano in disordine per pigrizia”.

La tv alle 23 si spegne, e quando si va a letto niente cellulare. Ai fornelli c’è lo chef Roberto, uno dei tre oss che lavora nella struttura oltre a cinque educatori e a un supervisore. Il menu del giorno è deciso: vellutata di piselli e zucchine con crostini di pane e merluzzo gratinato.

Messa alla prova

In nove anni di servizio sono passati oltre cento minori nella casa dalla porta blu. Che per alcuni diventa l’alternativa più morbida al carcere minorile. «Ospitiamo ragazzi che arrivano da contesti familiari particolari, altri che dopo aver commesso reati come furti, rapine o spaccio ci vengono affidati dal giudice per il periodo di messa alla prova», spiegano Marianna e Alessandra. In caso di conclusione positiva la pena non sussiste più. Nel frattempo fanno la vita di ogni coetaneo: scuola, sport, parrucchiera, shopping e gite. Ma sugli orari non si transige: «Hanno due ore libere al giorno, ovviamente dopo aver studiato. Il sabato e la domenica si arriva a quattro, ma alle 20 devono essere tutti in struttura. «Sono ragazzi difficili che partendo dal niente, danno valore a ogni minima cosa». Anche a quei ricordi bruciati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata