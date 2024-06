Quella assemblea studentesca con Berlinguer 

«Riguardando quelle foto si nota una grande assenza, assenza della agire politico che oggi manca e che forse per recuperarlo dovremmo fermarci a pensare». Gabriella Angheleddu, oggi titolare di una casa editrice ad Amburgo, in collegamento on line ha tratteggiato un ricordo che mette insieme due diverse epoche distanti 40 anni. Le foto cui ha fatto riferimento immortalano una assemblea studentesca al liceo classico De Castro di Oristano, alla quale partecipò nel gennaio 1984 anche Enrico Berlinguer. E c’era anche Angheleddu con tanti studenti oristanesi.

Il ricordo di quella giornata è stato rievocato ieri nello stesso liceo classico De Castro, dalle testimonianze di alcuni di quegli studenti. Un incontro ideato dalla Fondazione Berlinguer per ricordare i 40 anni della morte del grande statista. Ignazio Putzu, prorettore dell’Università di Cagliari, ha ricordato il seguito di quella assemblea: «Una studentessa lanciò l’invito di andare in pizzeria e Berlinguer accettò. L’avevamo pensata qualche giorno prima ma non dicemmo nulla e l’effetto sorpresa funzionò. Andammo in pizzeria da Catapano e Berlinguer cominciò a farci domande. A un certo punto disse: “Oh, questi sanno tutto”». In chiusura l’intervento di Maria Del Zompo, docente di Farmacologia, che ha ricordato come Berlinguer avesse già 40 anni fa capito la straordinaria importanza della scienza.

