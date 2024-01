«Quel voto dell’eterna maestrina» 

La sua Nuoro era onnipresente, ne caratterizzava la quotidianità e i pensieri. E poco importa se la scrittrice Maria Giacobbe avesse deciso di trasferirsi a migliaia di chilometri di distanza, dal 1957, in Danimarca. «Come Grazia Deledda aveva portato fuori dall’Isola tutto il meglio di quel mondo sardo di cui si sentiva impregnata fino all’ultima goccia di sangue», dice Angelo Altea, giornalista e presidente dell’associazione “Martedì letterari”. «È emigrata per far emergere questo spirito, il suo è stato un grande atto d’amore verso la sua terra». Lo scrittore Marcello Fois ricorda l’amica e svela un aneddoto: «Il 15 dicembre mi ha scritto la sua ultima mail, per farmi gli auguri e per complimentarsi con me, per un mio intervento: “Ho letto con piacere e anche divertimento le tue parole, la lavata di capo alla ministra Bernini”. Lei era così: attenta e lucida, fino all’ultimo».

Il post

Parole toccanti, cariche di affetto e di ammirazione. Il regista Giovanni Columbu, nipote di Maria Giacobbe, ha usato i social per ricordare una donna straordinaria. «Amata e ammirata zia, autrice di grandi indimenticabili opere letterarie. Dipartita prevista e inevitabile, nell’ordine di tutto ciò che attiene alla vita, che tuttavia nel momento in cui accade genera un improvviso oscuro dolore e una sorta di smarrimento. La sensazione di una perdita irrimediabile, quella di una grande donna, di una scrittrice e di una intellettuale lucida e coraggiosa, che in un certo senso è appartenuta a tutti». Concetti condivisi, alimentati da sconfinata ammirazione pure ai piedi dell’Ortobene. La scomparsa della scrittrice, avvenuta nella lontana Copenaghen all’età di 95 anni, non poteva lasciare indifferenti i suoi concittadini. Chi l’ha apprezzata per la sua grande produzione letteraria oppure chi l’ha conosciuta di persona, potendone valutare pure il lato umano. «Maria amava Nuoro e si immedesimava in Grazia Deledda», dichiara Ugo Collu, studioso e per quasi dieci anni presidente del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta.

Il fil rouge

Due donne carismatiche, ambiziose. Innamorate delle proprie radici, ma al tempo stesso desiderose di scoprire il mondo e di veicolare sardità un po’ ovunque. Maria Giacobbe stimava Grazia Deledda, la scrittrice premio Nobel per la Letteratura. In un certo senso ha cercato di seguire il suo esempio, con sbandierato orgoglio. «Negli anni Ottanta, a Nuoro, Maria Giacobbe ha fatto un discorso epocale sulla Deledda», ricorda Ugo Collu: «L’ha descritta nel modo migliore possibile. Ha parlato di una donna che tra i racconti al focolare ripercorreva un po’ tutta la storia del Nuorese, nonché la cultura di tutto il territorio». Angelo Altea avvalora: «La Sardegna, per Maria Giacobbe, era forse una “gabbia” ritenuta troppo angusta per il suo pensiero libero. Ecco il legame con la Deledda, la profonda gratitudine che nutriva per la scrittrice di “Canne al vento”. Giacobbe era tutta sarda, però per trovare la migliore espressione della sua sardità è dovuta andare fuori, emigrare. Solo stando lontana, e guardando la Sardegna come un caleidoscopio, lei riusciva a coglierne gli aspetti più veri e più importanti». Parallelismo perfetto. «Grazia Deledda scrive a Roma le cose migliori, Maria Giacobbe in Danimarca».

L’amico

Autrice di una decina di libri, nella variegata produzione letteraria di Maria Giacobbe spicca soprattutto la sua prima opera, “Diario di una maestrina”, del 1957. Tradotta in 15 lingue, vinse il Premio Viareggio “Opera prima”. «Maria era “primaria”, sotto tutti i punti di vista», puntualizza Marcello Fois: «Ci sentivamo piuttosto spesso, discutevamo via mail. Era una donna meravigliosa, lucida e attenta alle vicende della nostra terra. Conserverò il suo ultimo commento a un mio pensiero: “Ottimo, è il mio voto di vecchia maestrina. Avrei desiderato scrivere ciò che tu hai scritto così bene. Grazie. Maria”».

