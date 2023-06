Quel tram bianco che andava al Poetto negli anni Trenta  

In questa immagine inviata da Omero Lucchi vediamo un caratteristico tram bianco con i vagoni a balconcino ed a bordo, tutti rigorosamente di bianco vestiti, numerosi bambini e le loro accompagnatrici, diretti presumibilmente alla colonia marina successivamente al 1930, anno dell’elettrificazione delle linee, da poco operativa al Poetto in grandi strutture in legno, a ridosso della spiaggia, dove oggi c’è la prima fermata. Sul balconcino, in divisa, il “bigliettaio”, con la caratteristica borsa in cuoio, ed a terra un addetto al controllo che tutto fosse in sicurezza.