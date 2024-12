Quel tombino sporgente che non fa dormire 

Una cunetta danneggiata per i residenti di via Sardegna a Sestu sta diventando un problema. Fioccano le segnalazioni da qualche settimana per chiedere il ripristino. Il cemento è rotto e anche un tubo vicino alla caditoia sarebbe da riparare. Così si crea un rischio per la circolazione di pedoni e vari veicoli. In città in questi giorni sono arrivate altre segnalazioni di piccoli problemi. Per esempio un tombino sporgente in via Gorizia, su cui passano le auto a tutte le ore, provocando forte rumore. Nelle scorse settimane le abbondanti piogge e i detriti che scorrevano a lato della strada avevano provocato qualche danno, e in alcuni casi i canali di scolo si erano intasati. «Daremo indicazioni all’ufficio tecnico per svolgere una verifica e il relativo intervento» dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. I lavori, al netto di qualche ritardo sotto le feste, dovrebbero svolgersi presto.

