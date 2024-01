Quel “Terzo Occhio” sulla realtà Si comincia con la famiglia di Ceccotti 

Un inedito ritratto di famiglia apre giovedì 11 gennaio alle 20.30 "Il Terzo Occhio / rassegna multidisciplinare delle nuove creatività” in scena sino al 23 aprile al TsE di Is Mirrionis a Cagliari.

“Questa Splendida Non Belligeranza / Una storia così, poi così e infine così” è lo spettacolo scritto e diretto da Marco Ceccotti, con la supervisione di Lucia Calamaro e Graziano Graziani: una «commedia moderata sul devastante quieto vivere» interpretata da Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua e Simona Oppedisano. La pièce mette l'accento sull'incapacità di comunicare di tre personaggi che vivono la loro quotidianità, fatta di «abitudini rassicuranti, piccoli rimpianti, sogni rimandati, traumi ricercati e insalate poco condite»: Luigi, il figlio è «ossessionato dalla morte» e «racconta finali di libri e film a persone alla fine della loro esistenza», non ha una fidanzata e abita ancora con i genitori; il padre, uomo di indole pacifista, «si guadagna da vivere decorando sanitari per dittatori sanguinari»; e la madre, dotata di uno spietato sense of humour, «cerca la felicità nei libri horror». Vite irrisolte in attesa di un catartico conflitto che infranga il muro di silenzio e trasformi lo stato di latente infelicità in una condizione più reale, in cui sia possibile dar sfogo alla rabbia e all'insoddisfazione, rivelare paure e inquietudini, amarezze e insicurezze, parlare e ascoltarsi, magari perfino odiarsi un po' e dirsi «ti voglio bene», e iniziare a vivere, finalmente.

