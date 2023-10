Quel teatro vivo con la “legnaia” 

Da quando la famigerata “legnaia” nei gradoni di pietra è stata eliminata l’Anfiteatro romano è diventatato un monumento all’incuria. Quel sistema aveva permesso a cagliaritani e turisti di godere di spettacoli di livello in uno scenario carico di storia. Poi nel 2012 il Comune, allora guidato da Massimo Zedda, decise di eliminare le impalcature preoccupato che i tirafondi di ancoraggio potessero danneggiare la roccia. Eppure quel sistema tanto contestato è ancora utilizzato in uno dei tempi della cultura del mondo: il Teatro greco di Siracusa. Le polemiche non sono mancate anche in terra siciliana ma nonostante tutto l’amministrazione è riuscita a programmare per l’estate un cartello di alto livello con le rappresentazioni classiche messe in scena dall'Inda (l'Istituto nazionale del dramma antico), e i concerti di Biagio Antonacci, Carmen Consoli, Negramaro, Zucchero, Massimo Ranieri, Venditti e De Gregori.

Nel Teatro di Siracusa sì

Fabio Granata è stato assessore regionale della Sicilia ai Beni culturali e ora ricopre la carica di assessore comunale alla Cultura del Comune di Siracusa. Come siete riusciti a sistemare nel vostro teatro una struttura in legno che invece a Cagliari è stata bocciata? «La nostra è una storia che parte da lontano. Nel 1913, un gruppo di cittadini “visionari” immaginò di far rivivere la tragedia greca nel prestigioso scenario del più antico teatro in pietra dell’antichità, ai primi del ‘900 ridotto a cava, a pascolo e a sede di mulini». Come il nostro Anfiteatro romano, attualmente ridotto a discarica e spazi per senza tetto. «Negli ultimi 20 anni, a partire dalle prime 6 fondamentali stagioni dal 2000 al 2006 la fase delle feste o rappresentazioni classiche è cresciuta in maniera esponenziale sia nel numero di spettatori che nella qualità delle regie e degli interpreti, i più grandi e conosciuti del Teatro mondiale». Granata espone i numeri di quello che giudica un miracolo. «Oltre 160 mila spettatori paganti la media degli ultimi anni hanno determinato il miracolo di un’istituzione Teatrale quasi autosufficiente dal punto di vista delle spese di produzione e della governance. Da qualche anno abbiamo iniziato a organizzare un cartellone di concerti, mettendo insieme alcuni tra i più grandi interpreti della musica d’autore italiana in una serie di grandi eventi. Sono state due stagioni trionfali».

La legnaia siciliana

Ma perché la struttura in legno montata nel teatro siciliano ha ottenuto il nulla osta della Sovrintendenza mentre l’Anfiteatro cagliaritano è allo sbando? «Rispettiamo alla lettera la “Carta di Siracusa” per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche. Abbiamo archeologi specializzati che seguono tutte le fasi dell’utilizzo dei monumenti durante rappresentazioni teatrali e spettacoli e possono bloccare i lavori qualora lo ritenessero opportuno».

Sì, ma la legnaia? «La struttura lignea – precisa l’assessore Granata – non poggia mai direttamente sulla pietra perché separata da sacchetti di juta con trama e grammatura idonea a contenere sabbia e geotessuto ignifugo. Nelle operazioni di montaggio delle strutture lignee della cavea e della scena evitiamo, per quanto possibile, l’uso di chiodi preferendo il sistema di avvitamento meccanico, così da evitare contraccolpi alle superfici lapidee».

La struttura lignea viene montata prima dell’estate e smontata a conclusione della stagione, un allestimento complicato che costa 1 milione di euro. «Ne vale la pena – aggiunge Granata – l’indotto è enorme: 40 milioni di euro a stagione, da maggio a luglio».

Cagliari in stallo

L’Anfiteatro cagliaritano sta vivendo un momento buio. «Ancora non conosco il progetto del Comune per il recupero del monumento, nessuno ce l’ha mai fatto vedere. Abbiamo avuto solo incontri interlocutori», afferma la sovrintendente Monica Stochino. Potremo mai più assistere a concerti tra i gradoni romani? «Gli spazi ci sono, è necessario solo trovare le soluzioni tecniche che consentano la conservazione del monumento e lo svolgimento degli spettacoli».

