Quel tavolo (chiuso) con lo Stato per riequilibrare lo svantaggio 

Dalle piccole e medie imprese, l’appello non cambia: «Soffriamo in mare e in cielo per i trasporti a tariffe proibitive», elenca Giorgio Delpiano, presidente dell’Api sarda, «abbiamo problemi legati all’energia, una rete stradale vecchia, quella ferroviaria inadeguata e nessuna connessione tra porti e aeroporti. Questo penalizza le imprese sarde e abbiamo visto che cos’è successo con la dorsale del metano: non si fa. Non può bastare», conclude Delpiano, «l’insularità morale».

A Fasolino non tornano i conti sulla continuità territoriale: «Cinque milioni per quest’anno e quindici dal prossimo, da dividere con la Sicilia, quando solo in Sardegna ne costa cinquanta all’anno? Chiariscano se è un acconto, e allora va bene, altrimenti è un disastro. Dobbiamo riaprire il dialogo». Cioè, dobbiamo riaprire quel tavolo ripiegato, «anche perché la situazione è cambiata» e dobbiamo metterci una calcolatrice sopra: «Rifacciamo i conteggi delle compensazioni», conclude l’assessore al Bilancio.

«È tutto molto bello», direbbe Bruno Pizzul. Perché la Sardegna in quanto isola è svantaggiata e ora lo dice anche la Costituzione. Ok, ma i soldi? Ci sarebbe un tavolo tecnico-politico tra Stato e Regione, per discuterne: dev’essere però uno di quelli pieghevoli, perché dal 15 marzo del 2022 non l’hanno più aperto ed è buttato in un angolo. Così tutti gli svantaggi che abitare in un’isola comporta, restano una bella enunciazione nella Carta fondamentale della Repubblica, ma i soldi non si vedono. «Vero», sbuffa Giuseppe Fasolino, assessore regionale al Bilancio, «di quel principio costituzionale mancano i contenuti e i fondi per la compensazione di questi svantaggi. È il momento di dare una svolta alla questione dell’insularità. Ecco perché il ricorso che abbiamo presentato su alcune parti della Finanziaria dello Stato», che al momento pare ancora non registrare contromosse concrete da Roma.

«È tutto molto bello», direbbe Bruno Pizzul. Perché la Sardegna in quanto isola è svantaggiata e ora lo dice anche la Costituzione. Ok, ma i soldi? Ci sarebbe un tavolo tecnico-politico tra Stato e Regione, per discuterne: dev’essere però uno di quelli pieghevoli, perché dal 15 marzo del 2022 non l’hanno più aperto ed è buttato in un angolo. Così tutti gli svantaggi che abitare in un’isola comporta, restano una bella enunciazione nella Carta fondamentale della Repubblica, ma i soldi non si vedono. «Vero», sbuffa Giuseppe Fasolino, assessore regionale al Bilancio, «di quel principio costituzionale mancano i contenuti e i fondi per la compensazione di questi svantaggi. È il momento di dare una svolta alla questione dell’insularità. Ecco perché il ricorso che abbiamo presentato su alcune parti della Finanziaria dello Stato», che al momento pare ancora non registrare contromosse concrete da Roma.

Conteggi da rivedere

A Fasolino non tornano i conti sulla continuità territoriale: «Cinque milioni per quest’anno e quindici dal prossimo, da dividere con la Sicilia, quando solo in Sardegna ne costa cinquanta all’anno? Chiariscano se è un acconto, e allora va bene, altrimenti è un disastro. Dobbiamo riaprire il dialogo». Cioè, dobbiamo riaprire quel tavolo ripiegato, «anche perché la situazione è cambiata» e dobbiamo metterci una calcolatrice sopra: «Rifacciamo i conteggi delle compensazioni», conclude l’assessore al Bilancio.

Piccole e medie aziende

Dalle piccole e medie imprese, l’appello non cambia: «Soffriamo in mare e in cielo per i trasporti a tariffe proibitive», elenca Giorgio Delpiano, presidente dell’Api sarda, «abbiamo problemi legati all’energia, una rete stradale vecchia, quella ferroviaria inadeguata e nessuna connessione tra porti e aeroporti. Questo penalizza le imprese sarde e abbiamo visto che cos’è successo con la dorsale del metano: non si fa. Non può bastare», conclude Delpiano, «l’insularità morale».

L’agricoltura

Nemmeno nelle campagne, l’insularità con le tasche vuote serve a qualcosa: «Perché alla fine si parla di tutto», s’incupisce Paolo Mele, presidente regionale di Confagricoltura, «ma mai di soldi. Dobbiamo capire come dare una svolta all’insularità in Costituzione. L’agricoltura sarda ha tante limitazioni, nell’import e nell’export, che la penalizzano rispetto alla concorrenza sul mercato. Mai come ora», aggiunge Mele, «è necessario fare fronte comune davanti al Governo nazionale: spero di ricevere rassicurazioni e che si prenda di petto il problema, per poter condividere un progetto e un percorso».

Maggiore sviluppo

Più soldi per l’economia sarda, svantaggiata dal mare che diventa una barriera, significa anche maggiore occupazione. Ecco perché a Fausto Durante, segretario della Cgil Sardegna, non sfugge l’importanza dei contenuti economici dell’insularità in Costituzione. «La questione ora è dare concreta attuazione al principio. Significa dotarsi di una politica in grado di assicurare, ad esempio, il diritto alla mobilità interna ed esterna per i cittadini sardi, ma anche per tutti gli altri. La Regione contratti con lo Stato la declinazione del principio di insularità, anche riempiendolo di contenuti e progetti esigibili in termini di risorse».

Trovare un equilibrio

Maggiori costi e minori servizi sono uno svantaggio «che si deve equilibrare. È assurdo», riflette Gavino Carta, segretario regionale della Cisl, «che la continuità territoriale sia tutta a carico dei sardi: quei costi competono allo Stato». Carta spera «che si riapra il tavolo tecnico-politico ponendo sul piatto queste questioni, e anche un regime speciale di deroga alle norme su aiuti di Stato per diritto alla mobilità: è una compensazione nazionale di pari opportunità. E questo», conclude Carta, «riguarda le persone e le merci».

«Facciamoci sentire»

Dalla Uil, la segretaria regionale Francesca Ticca esalta l’importanza del tavolo Stato-Regione, «ora che è sul piatto l’autonomia differenziata, che per l’insularità è un pericolo. È un momento di difficoltà che non deve frenare il percorso. Mettere insieme Sardegna e Sicilia ci farà capire qualcosa in più nei prossimi giorni, anche sulle intenzioni che devono portare la nostra Isola a insistere sulla propria posizione. Questo tavolo si deve riaprire pur rendendoci conto che, rispetto al periodo di Draghi, molto è cambiato: non ci siamo ripresi nemmeno come persone, dopo la pandemia. La Sardegna deve insistere, sull’insularità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata