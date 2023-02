Quel suo sorriso e la passione per la musica e il canto 

Quel mestiere lo sentiva come una missione, nonostante la sua passione per il canto che nel 2014 l’aveva portata in finale nel concorso “Una voce per Sanremo”, nella città dei fiori. Oltre alla musica amava il parapendio e le motociclette. Lucia Virdis con quel sorriso contagioso e una sensibilità davvero unica. L’anno scorso, come tirocinante nel reparto di cardiologia del San Francesco di Nuoro, aveva assistito uno dei tanti pazienti del reparto. Dopo diversi mesi Laura aveva mandato un messaggio ai parenti, chiedendo notizie di quell’uomo che aveva visto lottare contro la morte. «Ci aveva contattati perché aveva desiderio di sapere come andasse la convalescenza e ci disse di abbracciarlo» raccontano i familiari del cardiopatico, quasi stupiti di quella telefonata così premurosa. Chissà quante altre volte lo aveva fatto, con gli altri assistiti, lei che aveva studiato Giurisprudenza (le mancavano pochi esami) ma alla fine decise di prendersi la laurea in scienze infermieristiche.

Martedì sera era alla sua prima giornata di lavoro. «Aveva una forza di volontà enorme» raccontano gli amici, visibilmente sconvolti dalla sua scomparsa. Sui social il suo profilo conferma i tratti di una donna tenace, solare e sempre sorridente. Aveva scelto di dedicarsi con impegno e amore alla stessa professione che per anni aveva conosciuto in famiglia. La mamma infatti era infermiera al San Francesco di Nuoro. I funerali della 42enne si terranno domani alle 10. 30 nella parrocchia di San Giuseppe a Nuoro.

Appena due giorni fa Lucia Virdis aveva scritto sul suo profilo: «Per ottenere la felicità, dovremmo accertarci di non restare mai senza un obbiettivo importante».Da ieri nel web, di lei rimangono il sorriso di una giovane che tragicamente ha perso la vita inseguendo il suo sogno, e la sua splendida voce, affidata a youtube, cinque minuti in cui interpreta in maniera magistrale “Il mare d’inverno”, il brano di Enrico Ruggeri».

