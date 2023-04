Quel sì che salva la vita: città al top 

Non è una novità, ma una straordinaria conferma. Cagliari è tra le più generose città italiane in tema di donazione di organi e tessuti. Lo rivela l’indice del dono, il rapporto che fotografa i dati delle dichiarazioni di volontà sulla donazione registrate negli ultimi 12 mesi nei Comuni al momento del rinnovo della carta d'identità. L'indice tiene conto di una serie di parametri tra cui la percentuale di consenso (rifiuto e astensione) alla donazione e il numero di dichiarazioni registrate rispetto alle carte d'identità emesse. Con circa dodicimila consensi espressi nel 2022, al momento del rinnovo della carta di identità, Cagliari si piazza al sesto posto in Italia. «Un gesto in ottica di solidarietà che dice molto sulla generosità dei cagliaritani», spiega Marina Adamo, assessora agli Affari generali con delega ai servizi demografici.

Il successo

Il successo che Cagliari si porta appresso da anni (nel 2019 era la prima città in Italia per consenso espresso alla donazione degli organi) nasce da una campagna di sensibilizzazione che, anno dopo anno, dà i suoi frutti. «L’obiettivo dell’amministrazione è quello di continuare a sensibilizzare sempre di più i cagliaritani a dichiarare esplicitamente il loro consenso al prelievo degli organi dopo la morte per dare una speranza alle persone che hanno necessità di un trapianto», spiega ancora l’assessora Adamo. E poi aggiunge: «Vogliamo confermare questo andamento facendo crescere le dichiarazioni di volontà rilasciate». Solo per avere un’idea: nel 2021, sono state poco meno di undicimila i “sì” alla donazione in occasione del rinnovo del documento di identità. Lo scorso anno sono state circa millecinquecento in più.

Le difficoltà

Uno degli ostacoli principali resta l’opposizione al prelievo degli organi, registrata dalle persone prima del decesso oppure riportata dai familiari in ospedale al momento della morte: per questo motivo circa il 30% delle potenziali donazioni non viene utilizzata. «Per questo motivo le campagne di sensibilizzazione hanno un valore determinante», dice ancora la Adamo. Dichiarare la volontà di donare gli organi dopo la morte è una scelta di solidarietà sociale di cui tutti possiamo beneficiare. «Queste scelte rispecchiano il senso civico delle persone. Il Comune ha rivolto l’invito ai cittadini di approfondire la materia, perché dobbiamo sensibilizzare chi si astiene e dice no, in modo che possa costruirsi una propria opinione. Le persone che attendono trapianto», conclude l’assessora Adamo, «hanno i giorni contati e la donazione è l’unica speranza concreta di vita. La generosità è un valore da anni contraddistingue i cittadini di Cagliari, noi come amministrazione continuiamo a rivolgere l’invito a fare una scelta di responsabilità, con assoluta garanzia di anonimato e volontarietà».