«Quel semaforo è pericoloso per i pedoni, serve una modifica» 

«Troppi rischi nel semaforo fra viale Colombo e piazza Santa Maria, va sincronizzato dando priorità ai pedoni che attraversano».

La segnalazione è stata fatta durante l’ultima riunione del Consiglio comunale dal capogruppo del Polo civico Tonio Pani, ricordando uno degli ultimi incidenti - con un anziano investito proprio pochi giorni fa mentre attraversava sulle strisce pedonali - avvenuto vicino all’incrocio segnalato dall’esponente della minoranza in Consiglio. «Ogni giorno si verificano situazioni di pericolo», fa notare Pani, «perché a mio avviso il semaforo non è sincronizzato in modo corretto: il verde scatta infatti in contemporanea per i pedoni e per le auto in uscita da piazza Santa Maria e da via Verdi. Oltretutto», aggiunge, «il verde per i pedoni dura pochi secondi, tanto che - anche andando veloce - si arriva dall’altra parte della strada con il rosso, figuriamoci per gli anziani e per chi ha difficoltà motorie».

Da qui la proposta di «sincronizzare il semaforo in modo che quando scatta il verde per i pedoni, resti il rosso per le altre strade dell’incrocio», chiede Pani, «questo per evitare di assistere a situazioni gravi che possono trasformarsi in tragedie».

RIPRODUZIONE RISERVATA