«Quel rudere è uno sfregio per Nora» 

Via libera alla procedura di esproprio dell’edificio fatiscente che si trova accanto alla chiesetta di Nora: il Consiglio comunale ha votato all’unanimità il piano per rilevare dall’arciconfraternita Sant’Efisio di Cagliari lo stabile che tutti a Pula conoscono come “lo scatolone”.

L’edificio è transennato ormai da anni e i calcinacci continuano a cadere, per non parlare dei soffitti, ormai crollati in più punti: da troppo tempo, ormai, quell’ampio salone utilizzato in passato dall’arciconfraternita di sant’Efisio per dare ristoro ai pellegrini nei giorni di maggio dedicati alla festa per il Martire Guerriero, è diventato un simbolo del degrado.

La delibera

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega le ragioni che hanno portato l’amministrazione comunale a intraprendere la strada dell’esproprio dell’edificio, oggi popolato da ratti e piccioni: «Tengo a precisare che non ce l’abbiamo contro nessuno, il nostro obiettivo è solo quello di riqualificare un angolo importante di Nora come quello in cui si trova la chiesetta e cancellare quelle immagini degradanti che non si addicono di certo a un luogo importante come quello che ospita la chiesetta visitata ogni anno da migliaia di fedeli. In questa porzione del nostro territorio sono presenti il Parco archeologico, la laguna, la Torre del Coltellazzo e Batteria Boggio, luoghi dalla grande importanza storica e ambientale, è nostro dovere far sì che “lo scatolone” non deturpi più Nora».

L’iter

Resta da capire, ora, quali azioni deciderà di intraprendere la proprietà dell’edificio dal quale piovono spesso calcinacci: nel frattempo il Comune di Pula chiederà all’Agenzia delle entrate di dare un valore all’immobile, per poi liquidare l’arciconfraternita di Sant’Efisio. «Dopo i restauri nella chiesetta e i più recenti condotti nella confinante casa del parroco, il nostro obiettivo è dare una nuova vita allo “scatolone” - assicura Cabasino - la sua destinazione d’uso non verrà stravolta, una parte potrebbe ospitare un museo dedicato al culto del santo e diventare anche un punto di riferimento per i pellegrini che seguono il Cammino di Sant’Efisio e quello francescano».

Hanno votato in maniera favorevole all’esproprio anche i consiglieri di minoranza del gruppo “Siamo Pula”. «Crediamo che la valorizzazione dell’intera area di Nora passi anche attraverso la ristrutturazione di quell’edificio, ormai fatiscente e pericolante - dice la capogruppo, Ilaria Collu - auspichiamo che “lo scatolone” venga utilizzato per gli scopi illustrati dal sindaco in Aula. Con l’esproprio di quello stabile si restituisce uno spazio importante alla comunità, e ai turisti che ne potranno beneficiare».

