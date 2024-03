Quel rudere abbandonato da dieci anni 

Uno sfregio per un paese che d’estate attira migliaia di turisti da tutto il mondo, uno dei gioielli della Sardegna: da circa dieci anni in via Bolzano c’è un cantiere edile abbandonato. Nessun operaio, nessun mezzo, solo una recinzione che non nasconde alla vista dei passanti il degrado.

Il proprietario dell’area, Roberto Delogu, ha acquisito la struttura circa sei anni fa da Stefano Sau, venuto a mancare un mese fa. Tutti i progetti di recupero si sono arenati: resta solo un cantiere aperto. Situazione che non va giù neppure al Comune che ha sollecitato il ripristino del decoro nella zona.

La storia

Trent’anni quell’area ospitava il ristorante-pizzeria e albergo Sa Forredda, gestita da Diego Secci. Una delle prime attività turistiche di successo dentro il paese, poi la crisi, la chiusura e la vendita. Stefano Sau, dopo averla rilevata, voleva creare una struttura ricettiva e dei locali commerciali. I lavori però, non sono mai stati portati avanti, colpa della crisi. Roberto Delogu decise di acquisire il terreno, ma non ha realizzato nessun lavoro e tutt’ora rimane il grezzo di una struttura che non ha mai preso forma. Anzi, negli anni è stata meta di alcuni malviventi che hanno vandalizzato gli ambienti, trasformandoli in un immondezzaio a cielo aperto. La costruzione di una recinzione da parte di Delogu ha scongiurato l’ingresso ai malintenzionati, ma di progetti concrete e operai in azione, ancora nulla.

Il Comune

«Quello che possiamo sperare – dice il sindaco di Pula, Walter Cabasino – è che possa esserci una nuova vita per quel rudere. Non è gradevole avere un cantiere in questo stato nel centro di un paese come Pula, sia per cittadini sia per i turisti. Ho parlato di recente con l’attuale proprietario per raccomandargli di curare la sua proprietà e soprattutto la recinzione che delimita il cantiere».

«Come amministrazione – ribadisce l’assessore Stefano Deidda – stiamo sollecitando il proprietario per rimettere il cantiere in regola, in maniera tale da rendere più decoroso l’impatto visivo, adeguando almeno la recinzione che delimita la zona. Non c’è nessun problema sotto il profilo ambientale e paesaggistico dato che si tratta di una zona fuori vincolo. A prescindere da ciò, andrebbero fatti degli interventi di recupero, dato che i progetti sono fermi da almeno sei anni. Se lo stato di degrado dovesse perdurare, l’unica strada da percorrere in nostro possesso, come amministrazione, è quella di emettere un’apposita ordinanza comunale».

