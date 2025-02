Quel ritorno a Itaca che ancora ci emoziona 

Ci sono storie che vale la pena di raccontare infinite volte. Come dei pilastri che hanno definito non solo un modello di narrazione, ma gli stessi principi fondativi del pensiero occidentale, i testi dell’antica Grecia occupano ancora oggi un bagaglio imprescindibile di conoscenze e riferimenti culturali da cui poter attingere. Rivisitata innumerevoli volte per il grande e piccolo schermo, la letteratura classica e nello specifico “L’Odissea” di Omero son tornati a ricoprire un peso rilevante nel mondo dell’audiovisivo; basti pensare all’imponente “The Odyssey”: il progetto in corso di Christopher Nolan che al fianco di un cast impressionante e di un budget stellare punta a surclassare l’esito delle ultime premiazioni agli Oscar. Agli antipodi di un’operazione come questa troviamo “Itaca: Il Ritorno”, pellicola che il regista Uberto Pasolini realizza con in mente, prima ancora di ricercare un preciso effetto scenografico, la buona qualità dell’adattamento e una direzione accurata degli attori.

La storia

Incentrato sulla parte conclusiva del poema, il film inquadra il ritorno di Odisseo a Itaca dopo aver perso l’intero equipaggio. Stremato e ridotto in fin di vita, l’impavido avventuriero viene soccorso dal porcaro Eumeo e attende di recuperare le forze per cacciare dall’isola i Proci; che insediatisi come vili usurpatori saccheggiano, sperperano il raccolto e attendono il momento propizio per occupare il trono. Con ostinata fiducia che suo marito ritorni, Penelope tesse di giorno e disfa di notte una tela: la condizione imposta agli stranieri per esser sposata è quella di aspettare che il sudario di Laerte venga completato; ma gli assalitori si fanno sempre più impazienti e a fatica sopportano le richieste della regina. Nel frattempo, il figlio Telemaco viene considerato sempre più un potenziale pericolo per i loro interessi, spingendolo a nascondersi per scampare agli agguati. Ambientando Itaca sull’isola di Corfù, nel Peloponneso e nelle sale del castello di Chlemoutsi, Pasolini compie la sua visione artistica infondendo agli scenari selvaggi un’importanza non inferiore a quella rivolta alla trama o al lavoro compiuto dagli interpreti; intervenendo perlopiù sulle scelte fotografiche che tratteggiano linee e contorni dai marcati chiaroscuri. Prediligendo un’impostazione tradizionale e quasi teatrale, dove la parola assume un ruolo di primo piano, ripercorriamo attraverso i ricordi alcune tappe significative dell’epopea compiuta; mentre il regolare svolgimento narrativo si affida ad una prosa diretta e misurata, con un’impennata di tensione e drammaticità man mano che ci si avvicina alle battute finali.

Le star

A far davvero la differenza sono le due star protagoniste: se Ralph Finnes mostra il dono innato di raccontare anche solo attraverso gli occhi, portando addosso la tempra e il logorio di innumerevoli esperienze mentre fatica a celare la sua ricomparsa, Juliette Binoche appare magnetica ed intensa nella capacità di trattenere il dolore senza mai cedere alla speranza. Rinnovando un capolavoro senza tempo, “Itaca: Il Ritorno” centra l’obiettivo lasciandoci trasportare nel suo universo mitico e indimenticabile, ove tutti gli elementi cooperano per favorire un sistema armonico, coerente e d’effetto. Un nuovo significato al topos del cammino, per imparare ancora una volta a conoscere se stessi.

RIPRODUZIONE RISERVATA