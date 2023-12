Quel rilancio atteso da ormai 20 anni: «Ci vuole coraggio» 

Un tema, quello del rilancio dei venti ettari dell’Ippodromo, che continua a far discutere.

Tra chi attende la rinascita c’è Fabrizio Marcello, consigliere del Pd: «Comune, Regione e Camera di commercio dovrebbero sedersi seriamente attorno a un tavolo per decidere le sorti di un’area che oggi è l’emblema del degrado e dell’abbandono» osserva. «Occorre un piano di recupero serio che tenga conto della naturale vocazione naturalistica dell’area e delle leggi regionali che tutelano il territorio, con percorsi che si ricongiungano con il parco di Molentargius. Non certo le onde finte ipotizzate nel Puc preliminare».

Interviene anche la consigliera Enrica Anedda: «Da vent’anni si parla della riqualificazione dell’area. Ricordo che esiste un progetto del 2005 preparato da esperti che avrebbe solo bisogno di essere aggiornato», commenta. «È da anni che porto avanti la battaglia per la valorizzazione di uno spazio che, data la sua posizione, ha tutte le carte in regola per diventare un polo di eccellenza unico in Europa, e che certamente deve mantenere la sua vocazione originaria legata a tutte le attività equestri. Basterebbe il coraggio di scommettere su un settore che ha dato tanto alla nostra Isola e che ha fatto nascere fantini noti anche livello internazionale».

